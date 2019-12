Święto zimowych sportów w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

Ostatni weekend przed Świętami będzie dla fanów sportów zimowych niczym najlepszy prezent pod choinką. Eurosport 1 przeprowadzi transmisje z piątkowych kwalifikacji w Engelbergu i obu konkursów indywidualnych, a także zawodów biathlonowych oraz rywalizacji alpejek i alpejczyków.

Sporty zimowe w Eurosporcie / Fot. Eurosport / Getty Images

W ubiegłym tygodniu polscy skoczkowie pokazali moc i we wspaniałym stylu wygrali konkurs drużynowy w Klingenthal. W niedzielnej rywalizacji indywidualnej żadnemu z podopiecznych Michala Doleżala nie udało się włączyć w walkę o podium, ale być może uda się to już w Engelbergu. W piątkowych kwalifikacjach, które pokaże wyłącznie Eurosport 1 i Eurosport Player wystąpi siedmiu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot, Stefan Hula i Klemens Murańka. Przed rokiem biało-czerwoni dostarczyli kibicom sporo powodów do radości - dwa razy na drugim stopniu podium stawał Żyła, a w jednym z konkursów podium uzupełnił Kamil Stoch.Z dużą nadzieją możemy także spoglądać w kierunku Le Grand Bornand obejrzymy kolejną odsłonę biathlonowego Pucharu Świata - sprinty, bieg pościgowe i ze startu wspólnego. Trener Michael Greis zabrał do Francji trzy zawodniczki: Monikę Hojnisz-Staręgę, Kamilę Żuk i Kingę Zbylut. W stawce mężczyzn znalazło się trzech Polaków: Łukasz Szczurek, Grzegorz Guzik i Andrzej Nędza-Kubiniec.W nadchodzący weekend nie zabraknie w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze transmisji z narciarstwa alpejskiego. Kobiety będą rywalizować w Val d`Isere, a mężczyźni w Val Gardenie i Alta Badii. Podobnie jak w minionych tygodniach transmisje ze sportowych aren będą przeplatane relacjami ze studia z udziałem znakomitych ekspertów Eurosportu, m.in. Tomasza Sikory, Jakuba Kota i Krzysztofa Bieguna.Piątek (20 grudnia):• godz. 11:35: narciarstwo alpejskie, supergigant mężczyzn, Val Gardena• godz. 14:05: biathlon, sprint kobiet, Le Grand Bornand• godz. 17:25: skoki narciarskie, kwalifikacje, EngelbergSobota (21 grudnia)• godz. 10:00: narciarstwo alpejskie, zjazd kobiet, Val d'Isere• godz. 11:35: narciarstwo alpejskie, zjazd mężczyzn, Val Gardena• godz. 12:50: biathlon, bieg pościgowy mężczyzn, Le Grand Bornand• godz. 14:15: kombinacja norweska, bieg, Ramsau• godz. 14:50: biathlon, bieg pościgowy kobiet, Le Grand Bornand• godz. 15:40: skoki narciarskie, konkurs indywidualny, EngelbergNiedziela (22 grudnia)• godz. 9:45, narciarstwo alpejskie, gigant mężczyzn, 1. przejazd, Alta Badia• godz. 10:50, narciarstwo alpejskie, supergigant do kombinacji kobiet, Val d'Isere• godz. 12:00, biathlon, bieg ze startu wspólnego mężczyzn, Le Grand Bornand• godz. 13:10, narciarstwo alpejskie, gigant mężczyzn, 2. przejazd, Alta Badia• godz. 14:00, biathlon, bieg ze startu wspólnego kobiet, Le Grand Bornand• godz. 14:50, skoki narciarskie, konkurs indywidualny, Engelberg