Nowa "Opowieść wigilijna" z Guy Pearce w roli głównej w HBO i HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

Premiera nowej wersji kultowej historii o duchach Charlesa Dickensa autorstwa nominowanego do Oscara Stevena Knighta. Mroczny miniserial prezentuje ciemną stronę duszy Ebenezera Scrooge'a, w którego postać wciela się Guy Pearce.

"Opowieść wigilijna" w HBO i HBO GO / Fot. HBO

Ebenezer Scrooge, zgorzkniały starszy człowiek, gardzi świętami Bożego Narodzenia. Zgodnie z ikoniczną powieścią Charlesa Dickensa w trakcie wigilii Scrooge'a nawiedzają trzy duchy, by pokazać mu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nowa interpretacja tej ponadczasowej opowieści zagłębiającej się w psychikę zimnego i chciwego człowieka, pokaże Scrooge'a, jakiego publiczność wcześniej nie znała.W "Opowieści wigilijnej" występują: Guy Pearce jako Ebenezer Scrooge, Andy Serkis jako Duch przeszłych Świąt, Stephen Graham jako Jacob Marley, Joe Alwyn jako Bob Cratchit, Charlotte Riley jako Lottie/Duch obecnych Świąt, Jason Flemyng jako Duch przyszłych Świąt, Vinette Robinson jako Mary Cratchit, Remmie Milner jako Martha Griffin oraz Lenny Rush jako Tim Cratchit.Autorem scenariusza i producentem jest nominowany do Oscara Steven Knight. Za reżyserię odpowiada Nick Murphy. Pozostałymi producentami serialu są Tom Hardy, Ridley Scott, Dean Baker, David W. Zucker oraz Kate Crowe.Serial jest koprodukcją FX Productions, BBC, Scott Free oraz Hardy Son & Baker Toma Hardy'ego.W serwisie HBO GO wszystkie trzy części dostępne będą od rana. Na antenie HBO emisja zaplanowana została na trzy kolejne dni na godzinę 19.10 - pierwsza część wyemitowana zostanie 24 grudnia (wtorek), druga - 25 grudnia (środa), a trzecia - 26 grudnia (czwartek).