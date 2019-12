Telewizja Stopklatka zmienia oblicze

Łukasz Szewczyk

Kanał filmowo-serialowy Stopklatka zaprezentuje się widzom w nowej odsłonie. Stacja zmienia oprawę audiowizualną i logotyp, a także dotychczasową nazwę, rezygnując z fragmentu "TV".

Kompozycja logotypu podkreśla filmowy charakter stacji: poszczególne litery delikatnie na siebie nachodzą, a ich geometryczny kształt buduje wrażenie przestrzeni i trójwymiarowości. Na antenie ten dynamiczny efekt podbija jeszcze gra światłem. W projekcie wykorzystano rodzinę fontu "Favela", stworzonego przez polskiego artystę Mateusza Machalskiego.Główne kolory nowej oprawy stacji to odcienie niebieskiego oraz klasyczny granat, który wpisuje się w aktualne trendy - Instytut Pantone wybrał jeden z odcieni granatu kolorem roku 2020. Podstawowe barwy uzupełnione są przez koralową i żółtą. Dżingle i belki występują na antenie w trzech wersjach kolorystycznych, zależnie od pory dnia: żółtej (pasmo poranne), cyjanowej (programy popołudniowe) oraz koralowej (pasmo wieczorne). Zabieg ten ma na celu ułatwienie widzom nawigacji w ramówce oraz nadaje ramy identyfikacyjne poszczególnym pasmom.Filmowy profil stacji podkreślają również 7-sekundowe animacje, które nawiązują do znanych motywów kinowych połączonych z symbolami polskich miast, takimi jak Pałac Kultury i Nauki czy katowicki Spodek. Koncepcja ta łączy historię kina z bliskimi polskim widzom kontekstami. W przyszłości stacja planuje rozwijać ten kierunek i zaprosić do współpracy wybitnych polskich animatorów.Nowa identyfikacja audiowizualna Stopklatki została stworzona przez wewnętrzny dział autopromocji.- mówi Bogusław Kisielewski, Prezes Stopklatki SA i Kino Polska TV SA.- uzupełnia Jowita Buchman, dyrektorka programowa kanału. -- dodaje.Premiera nowej identyfikacji kanału na antenie odbędzie się w piątek 20 grudnia.