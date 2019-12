Hity czołowych lig z udziałem Polaków - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

Weekend piłkarskich emocji w Eleven Sports. W Serie A TIM hitem będzie starcie AC Milanu Krzysztofa Piątka. W LaLiga Santander na pierwszy plan wysuwa się spotkanie FC Barcelony z Deportivo Alavés. Z kolei w Bundeslidze ciekawie zapowiadają się konfrontacje, w których będzie można zobaczyć Roberta Lewandowskiego, Dawida Kownackiego i Rafała Gikiewicza.

Serie A w Eleven Sports / fot. Getty Images

Głównym wydarzeniem 17. kolejkiTIM będzie starcie nieprzewidywalnej Atalanty Bergamo z goniącym ligową czołówkę AC Milanem. Ozdobą spotkania na Gewiss Stadium może być snajperski pojedynek skutecznego Luisa Muriela w barwach gospodarzy zw szeregach gości. W poprzedniej konfrontacji tych drużyn Milan wygrał 3:1, a polski snajper zdobył dwie bramki. Czy tym razem również wpisze się na listę strzelców?Emocjonująco zapowiada się także mecz US Sassuolo Calcio - SSC Napoli, w którym będzie można zobaczyć. Polska dwójka odgrywa ostatnio kluczowe role w ekipie z Neapolu. Milik w ostatnich 10 występach zdobył aż 10 bramek, a "Zielu" w poprzednim spotkaniu wyjazdowym zaliczył swoje pierwsze ligowe trafienie w tym sezonie. O sukces w starciu z Sassuolo nie będzie łatwo, bo ten zespół w grudniu sprawił już sensację remisując 2:2 z Juventusem.W 18. kolejceSantander prowadząca w tabeli FC Barcelona podejmie Deportivo Alavés. Barçą przystąpi do tego meczu trzy dni po remisie z Realem Madryt w El Clasico. Piłkarze Dumy Katalonii czują po nim lekki niedosyt, dlatego w starciu z Alavés chcą pokazać pełnię swoich możliwości. Z kolei Deportivo powalczy o swoje pierwsze zwycięstwo na Camp Nou od prawie trzech lat. Defensywa gości będzie musiała uważać szczególnie na Leo Messiego, który w ośmiu dotychczasowych występach przeciwko Alavés zdobył w sumie osiem bramek.Ciekawie zapowiada się także konfrontacja na Estadio Benito Villamarin, gdzie Real Betis zagra z Atlético Madryt. W poprzednim starciu tych ekip Betis niespodziewanie wygrał 1:0. Tym razem o zwycięstwo będzie trudniej, bo Atléti od 3 miesięcy nie przegrało na wyjeździe. Gospodarze liczą szczególnie na przeżywającego drugą młodość 38-letniego Joaquína, który na początku grudnia, w meczu z Athletic Club, został najstarszym zdobywcą hat-tricka w historii LaLiga Santander. Z kolei goście mają nadzieję na dobrą postawę Álvaro Moraty, który rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w karierze.. Bayern Monachium goni prowadzące w tabeli Bundesligi RB Lipsk, atoczy zaciętą walkę z Timo Wernerem o pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców niemieckich rozgrywek. W weekend polskiego napastnika i jego drużynę czeka trudne wyzwanie, bo na Allianz Arena przyjeżdża VfL Wolfsburg, który może pochwalić się najlepszą obroną w kraju. "Lewy" zwykle notuje znakomite występy przeciwko temu klubowi. Strzelił mu w sumie aż 21 goli, a w 2015 roku zaliczył pamiętne pięć trafień w ciągu zaledwie dziewięciu minut. Czy również tym razem jego bramki pomogą monachijczykom sięgnąć po zwycięstwo?W innym ważnym spotkaniu 16. kolejki Fortuna Düsseldorf podejmie 1. FC Union Berlin. Na Merkur Spiel-Arena dojdzie do polskiego pojedynkuw ataku gospodarzy zw bramce gości. Gikiewicz liczy na swoje piąte czyste konto w tym sezonie. Oprócz Kownackiego silnym zagrożeniem będzie dla niego także lider Fortuny Rouwen Hennings, który jest w ścisłej czołówce klasyfikacji strzelców Bundesligi.Cardiff City FC i Preston North End FC to jedne z najbardziej ofensywnie usposobionych drużyn angielskiej. W ligowych meczach z ich udziałem padło w tym sezonie w sumie aż 128 bramek. Na Cardiff City Stadium obie ekipy zaprezentują z pewnością odważny futbol, co może oznaczać sporo emocji i kolejne gole. W zespole gospodarzy warto zwrócić szczególną uwagę na grającego z numerem 17 Lee Tomlina, który ostatnio często wpisuje się na listę strzelców i asystuje przy trafieniach kolegów. Po stronie gości kluczową postacią może być "mózg" drużyny Paul Gallagher. To jego gol i postawa w całym spotkaniu mocno przyczyniły się do wygranej 2:1 z Luton Town w poprzedniej kolejce.Piątek (20 grudnia):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin GazdaSobota (21 grudnia):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Maciej Jermakow, Tomasz Urban, Paweł Kapusta• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak,• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Marcin Pawłowskistudio: Maciej Jermakow, Maciej Kruk, Piotr Urban• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (22 grudnia):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 12:00)komentarz:Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Marin Gazda, Antoni Partum, Dominik Mucha• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM: US Lecce - Bologna FC (Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio 14:25)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Marcin Gazda, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 17:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 17:30)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Majak