"Aquaman", "Narodziny gwiazdy", "Aladyn", koncert U2, nowe seriale - styczeń w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

"Narodziny gwiazdy", "Projekt Koliber", "Aladyn", "Aquaman"- to główne premiery filmowe miesiąca w HBO i Cinemax. Styczeń w HBO to także wysyp serialowych premier.

HBO HD

Cinemax

W styczniu roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(5 stycznia) - Bradley Cooper jako gwiazdor muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce wspiąć się na szczyt. Deszcz nagród - w tym Oscar za najlepszą piosenkę(12 stycznia) - Jesse Eisenberg oraz Alexander Skarsgard jako dwóch kuzynów, którzy decydują się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze(19 stycznia) - najnowszy remake opowieści o Aladynie i jego niezwykłych przygodach w reżyserii Guya Ritchie'ego. Will Smith w jednej z głównych ról(26 stycznia) - Jason Momoa jako starający się uchronić rasę ludzką przed śmiertelnym niebezpieczeństwem bohater. Wysokobudżetowa adaptacja kultowego komiksuWśród pozostałych premier m.in.:(2 stycznia) - młoda dziewczyna wraca na święta do rodzinnego domu, gdzie zaczyna zmieniać swoje podejście do rzeczywistości;(8 stycznia) - Hugh Jackman jako polityk Partii Demokratycznej, którego karierę kończy skandal obyczajowy; oraz(9 stycznia) - kolejna część wciągających przygód pary w kwiecie wieku prowadzącej popularny dom weselny (premiera 9 stycznia, HBO)Muzycznym wydarzeniem będzie(5 stycznia w HBO3), czyli zapis berlińskiego koncertu legendarnego zespołu U2 z 2018 roku.Z kolei wśród premier dokumentalnych m.in.(2 stycznia) - zdobywca Oscara Peter Jackson, wykorzystując nowoczesne technologie, restauruje archiwalne nagrania sprzed 100 lat, aby pokazać historię I wojny światowej;(9 stycznia) - dokument HBO przedstawiający rodzinę głuchoniemego chłopca, który rozwija swój talent muzyczny;(16 stycznia) - film dokumentalny prezentujący działania fundacja LUMOS założonej przez J.K. Rowling, która wspiera osiem milionów sierot na całym świecie; oraz(23 stycznia) - intymny portret Michaela Hutchence'a, znanego na całym świecie frontmana zespołu INXS.Serialowe nowości miesiąca w HBO:(od 3 stycznia w HBO3) - wyprodukowana przez HBO Europe opowieść o parze, która spotyka się dzięki aplikacji dla miłośnika jedzenia.(od 7 stycznia w HBO) - drugi sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.(od 8 stycznia w HBO3) - składający się z sześciu odcinków serial opowiadający historię życia Alberto Santosa-Dumonta, pochodzącego z brazylijski pioniera lotnictwa(od 8 stycznia w HBO3) - drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera(od 9 stycznia w HBO3) - kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o niehetroseksualnych kobietach.(od 13 stycznia w HBO) - błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga(od 14 stycznia w HBO) - siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych ludzi (premiera pierwszego odcinka 14 stycznia, kolejne we wtorki, HBO)(od 14 stycznia w HBO) - Jude Law i John Malkovich w kontynuacji nominowanego do Złotego Globu serialu Młody papież.(od 17 stycznia w HBO3) - zmagająca się z przeciwnościami losu starzejąca się lesbijka wchodzi w związek, który zmienia jej podejście do życia.(od 17 stycznia w HBO) - widowiskowy serial historyczny, opowiadający o próbach zdobycia przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii(od 19 stycznia w HBO3) - badająca pojawienie się śmiertelnego wirusa w małym miasteczku w Luizjanie Abby Arcane musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna.(od 20 stycznia w HBO) - serial komediowy, w którym Hugh Laurie wciela się w postać kapitana turystycznego statku kosmicznego.(od 20 stycznia w HBO3) - dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David.(od 24 stycznia) - drugi sezon serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji(od 31 stycznia w HBO3) - we współpracy z LeBronem Jamesem oraz Maverickiem Carterem HBO prezentuje szczere rozmowy ze sławami ze świata sportu i rozrywki w kameralnej atmosferze barbershopu.W styczniu 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Cała prawda o Szekspirze" (5 stycznia), "Starzy durnie" (6 stycznia), "Gundermann" (8 stycznia), "Zoo" (10 stycznia), "Vox Lux" (12 stycznia), "Kat i jej zespół" (13 stycznia), "Niebieski pył" (17 stycznia), "Gość weselny" (19 stycznia), "Gloria Bell" (26 stycznia), "Z koleipokaże takie premiery jak: "Mistrzowie" (4 stycznia), "Zgodne oświadczenie stron" (5 stycznia), "Pauza" (11 stycznia), "Menocchio" (12 stycznia), "Kelner" (18 stycznia), "Użyteczne" (19 stycznia), "Rosie" (25 stycznia), "Moja mala" (26 stycznia)Dodatkowo kanał Cinemax 2 rozpoczyna emisję serialu(od 2 stycznia) - dwójka policjantów musi zmierzyć się ze sprawą trzech morderstw, które miały miejsce w małym miasteczku w Minnesocie.