Nowa produkcja z udziałem komików. "Comedy Central ratuje świat"

Łukasz Szewczyk

Jeszcze w grudniu na kanale Comedy Central Polska na YouTube zadebiutuje nowa produkcja, w której znani komicy będą starali się rozwiązywać największe problemy współczesnego świata.

"Comedy Central ratuje świat" to format, w którym osoby znane ze swojego komediowego talentu dyskutują na temat palących problemów współczesności. Pod lupę wezmą m.in. kwestie otyłości, globalnego ocieplenia czy terroryzmu. W programie wystąpią znani komicy: Michał Kempa, Katarzyna Kołeczek, Michał Pałubski, Ewa Błachnio, Karol Kopiec i Kinga Kosik-Burzyńska.Program jest polską wersją brytyjskiego formatu Comedy Central, "Comedians Solve World Problem". Premiera "Comedy Central ratuje świat" już 27 grudnia na kanale Comedy Central Polska na YouTube.Dodatkowo w Święta ramówka Comedy Central Family obfitować będzie w angielski humor. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć m. in. najpopularniejsze produkcje grupy Monty Pythona. Już w środę, 25 grudnia o godz. 11:30 emisja "Żywotu Briana", który uważany jest za jedną z najważniejszych komedii zespołu. Satyra odnosi się do tematyki religijnej, a główny bohater Brian ze wszystkich sił próbuje uwolnić się od podążającym za nim grona wiernych.Z kolei dzień później, 26 grudnia o godz. 11:30 "Monty Python i Święty Graal". Kultowa komedia przedstawia króla Artura oraz jego rycerzy, którzy wspólnie wyruszająw poszukiwania Świętego Graala. Podroż bohaterów wypełniona jest rozmaitymi przygodami oraz niespodziewanymi zwrotami akcji.