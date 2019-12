"Avengers: Koniec gry", "Grinch", "Polityka", "Gorący eter" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in. "Avengers: Koniec gry", "Grinch", "Polityka" czy "Gorący eter".

Canal+

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(20 grudnia). Mark Hogancamp był artystą-ilustratorem, który specjalizował się w tematyce II wojny światowej. Był, ponieważ brutalny napad i w konsekwencji ciężkie obrażenia spowodowały, że z pamięci mężczyzny zostały wymazane wszystkie wspomnienia oraz umiejętności. W ramach terapii, która ma pomóc mu w procesie uzdrowienia, znajduje sobie nowe zajęcie. W swoim ogródku instaluje wioskę o nazwie Marwen i umieszcza tam postaci inspirowane osobami z jego prawdziwego życia. Lalki dają mu siłę do stanięcia w ostatecznej konfrontacji z jego prawdziwym wrogiem.W sobotę i niedzielę (21 i 22 grudnia) czteroodcinkowy serial. W serialu bezkompromisowy polski reżyser Patryk Vega bierze na warsztat rodzimą scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? "Polityka" odpowiada na te pytania. To opowieść o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach. Więcej o serialu informujemy TUTAJ Dodatkowo w niedzielę(22 grudnia). Tytułowy Grinch to zielony stwór, który mieszka w samotności i za jedynego towarzysza ma psa Maxa. Kiedy już musi opuścić swoją jaskinię i udać się do Ktosiowa, miasteczka nieopodal, robi to w poszukiwaniu jedzenia. Grinch wiedzie przyjemne życie jednak jego spokój zaburzany jest co roku przez okres świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy Ktosiowa z entuzjazmem przygotowują się do celebracji świąt, co spędza stworowi sen z powiek. Grinch wie, że jedynym sposobem na zachowanie spokoju jest kradzież świąt. Postanawia uprowadzić św. Mikołaja oraz skraść wszystkie prezenty.W piątek HBO kontynuuje emisję trzeciego sezonu polskiego serialu(20 grudnia). Na granicy nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze. Akcja trzeciego sezonu zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.Niedzielną Megapremierą będzie film(22 grudnia). Thanos (Josh Brolin) dołożył wszelkich starań, by zrównać wszechświat z ziemią. W konsekwencji Iron Man (Robert Downey Jr.) i Nebula (Karen Gillan) utknęli na planecie Tytan. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Avengersi postanawiają działać. Ich drogi krzyżują się z Ant-Manem (Paul Rudd) oraz Kapitan Marvel (Brie Larson), którzy dołączają do zespołu i jednoczą siły z superbohaterami w walce ze złem. Czwarta część serii o superbohaterach, która jest swego rodzaju zwieńczeniem ich epickiej przygody. Obraz jest kolejną adaptacją popularnego komiksu Marvela.Piątkowy wieczór na antenie Cinemax upłynie przy filmie(20 grudnia). Rząd Filipin wypowiada wojnę handlarzom narkotyków i wysyła jednostkę specjalną do slumsów w Manili. Między policjantami a ludźmi bossa narkotykowego dochodzi do strzelaniny. Zanim na miejscu pojawią się śledczy, jeden z policjantów i jego informator - Espino (Allen Dizon) oraz Elijah (Elijah Filamor) - znikają z miejsca zdarzenia z plecakiem pełnym pieniędzy i narkotyków. Wciągający kryminał, który zabiera widzów w ciemne uliczki filipińskiej stolicy, pokazując świat zbrodni i korupcji.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(21 grudnia). Mara (Marusa Majer) ma romans z żonatym biznesmenem Rokiem (Matjaz Tribuson), którego kobieta kocha nad życie. Owocem ich związku jest mały Ivan. Pewnego dnia młoda matka odkrywa, że jej ukochany zniknął. Mężczyzna oskarżony jest o popełnienie przestępstwa. Co gorsza Mara zostaje brutalnie pobita przez kumpli jego żony. W końcu parze udaje się odnaleźć i być razem. Mara musi jednak dokonać niełatwego wyboru między kochankiem a dzieckiem...Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(22 grudnia). Pochodząca z Nowego Jorku Rachel Chu (Constance Wu) jedzie ze swoim wieloletnim chłopakiem - Nickiem Youngiem (Henry Golding) - do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela. Dziewczyna denerwuje się przed spotkaniem rodziców ukochanego. Przez przypadek odkrywa też wiele ciekawych szczegółów z życia Nicka. Nie dość, że pochodzi on z bardzo zamożnej rodziny, to jeszcze jest jednym z najbardziej pożądanych kawalerów w swoim kraju. Rachel jest na celowniku - panny z towarzystwa oraz sama matka Nicka nie życzą jej najlepiej. Sytuacja między kochankami zaczyna się poważnie komplikować... Komedia romantyczna pokazująca zderzenie dwóch kultur i parę kochanków, którzy próbują odnaleźć się w nowej sytuacjiNatomiast w Cinemax2 "(22 grudnia). Lionel Macomb (Steve Coogan) jest popularnym gospodarzem programów w prawicowym radiu. Mężczyzna żyje w swojej idealnej bańce. Pewnego dnia jego codzienność zostaje wywrócona do góry nogami, kiedy w drzwiach jego domu pojawia się jego szesnastoletnia siostrzenica Tess (Taylor Russell) i prosi o pomoc w rozwiązaniu problemów rodzinnych. Między mężczyzną a dziewczyną niespodziewanie rodzi się więź. Lionel musi też zmierzyć się ze swoją przeszłością i zastanowić się nad siłą swoich wypowiadanych publicznie słów.