"Kogel Mogel 3", "Fighter", "X-Men: Mroczna Phoenix", "Ciemno, prawie noc" - filmowy styczeń w Canal+

Łukasz Szewczyk

Styczeń w Canal+ to wysyp polskich premier filmowych, wśród nich m.in. komedia "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3", sensacyjny "Fighter" czy też thriller "Ciemno, prawie noc". Wśród zagranicznych premier m.in. "X-Men: Mroczna Phoenix", "Johnny English: Nokaut" czy też "Zięć mojego życia".

"Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" / Fot. materiały prasowe

Noworoczną premierą Canal+ będzie polska komediaProdukcja jest kontynuacją przygód Kasi, rodziny Wolańskich i innych bohaterów kultowych polskich komedii "Kogel Mogel". Kasia Zawada wciąż mieszka we wsi Brzózki, jest tam dyrektorką miejscowej szkoły podstawowej, a poza pracą walczy z zalotami sołtysa wsi, Staszka Kolasy. Niespodziewanie po dziesięciu latach na emigracji w Holandii wraca jej syn Marcin, który do tej pory mieszkał zagranicą ze swoim ojcem Pawłem. Od razu po powrocie chłopak wpada w nie lada kłopoty. Jest przez to zmuszony opuścić rodzinną wieś i wyjeżdża do stolicy. W tym samym czasie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Barbara Wolańska, celebrytka i znana sekstrenerka, wydaje bardzo kontrowersyjną książkę, a jej bliscy buntują się i uciekają z domu.Wśród polskich premier także(4 stycznia). Kiedy kariera zawodnika MMA dobiega ku końcowi, ten stara się na nowo ułożyć sobie życie. Jednak nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Demony przeszłości każą mu z powrotem stanąć do walki na ringu.Kolejna propozycja to polski thriller(5 stycznia) to ekranizacja bestsellerowej powieści polskiej pisarki Joanny Bator o tym samym tytule. Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci. Kiedy policja bezradnie rozkłada ręce, do miasta decyduje się przyjechać dziennikarka Alicja Tabor.Z kolei(8 stycznia w Canal+ Film) to film oparty na prawdziwej historii Siostry Faustyny Kowalskiej i Bożym Miłosierdziu, którego dostąpiła. Ten fabularyzowany dokument ujawni nieznane dotąd fakty i niedawno odkryte dokumenty.Wśród premier polskiego kina także dramat(11 stycznia). Dorota, Magda i Teresa, choć się wzajemnie nie znają, łączy je ten sam problem - kobiety nadużywają alkoholu. Każda z nich próbuje pokonać własne przeciwności losu, które zdają się tylko utrudniać walkę z nałogiem.W polskim thrillerze(15 stycznia w Canal+ Film) studenci hotelarstwa jadą do odizolowanego hotelu w celu odbycia zaliczeniowych praktyk. Podczas pracy są poniżani przez despotyczną menedżerkę i przymuszani do wykonywania niezrozumiałych dla nich działań. W pewnym momencie zaczynają ulegać stopniowemu odczłowieczeniu.(22 stycznia w Canal+ Film) Po ciężko przepracowanym roku, para młodych ludzi odlicza dni do upragnionych wakacji. Plany się zmieniają, kiedy matka jednego z nich prosi o sprowadzenie do Polski uchodźcy przebywającego na grecko-macedońskiej granicy.Filmowa oferta stycznia Canal+ to także premiery zagraniczne.(3 stycznia) opowiada jak charakter, talent oraz pióro znanego na całym świecie pisarza zostało ukształtowane we wczesnych latach jego życia, kiedy to po śmierci matki trafił do szkoły z internatem. Wśród premier także familijna propozycja(5 stycznia) Dziesięcioletnia dziewczynka przenosi się wraz z rodziną z Londynu do Afryki. W zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu pomoże jej białe lwiątko.(7 stycznia w Cana;+) to historia małego chłopca, który dorastał nie wiedząc, jak jeździć na rowerze i o tym, jak brak tej jednej umiejętności, odbijał się na jego dorosłym życiu.Z kolei w filmie(10 stycznia) śledzimy kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, który w swoich makabrycznych zbrodniach, doszukuje się mrocznych dzieł sztuki. Natomiast w(12 stycznia) ojciec trzech córek, zawsze marzył o posiadaniu męskiego potomka. Kiedy pogodził się z jego brakiem, swoją niespełnioną ojcowską miłość przelewa na przyszłych zięciów. W repertuarze takżę(14 stycznia w Canal+ Film) - pracująca kobieta, matka trojga dzieci, zdaje sobie sprawę, że kiedy jej najmłodsza córka wyjedzie do Kanady na studia, skończy się jej rola jako matki...Dla fanów kina akcji(18 stycznia). Jean Gray nigdy nie zdawała sobie sprawy z potęgi drzemiących w niej mocy. Kiedy uwalnia swój potencjał, wraz z nim wychodzi na jaw jej mroczne alter ego. Czy X-Men uda się powstrzymać Mroczną Phoenix przed zagładą całej Ziemi?Wśród filmowych premier stycznia także(17 stycznia). Podczas remontu starej kopenhaskiej kamienicy, robotnicy natykają się na przerażające odkrycie. Za ścianą jednego z mieszkań odnajdują trzy zmumifikowane ciała. Z kolei komedii(19 stycznia) po uratowaniu miasta, Aladynowi zaczyna doskwierać nuda. Wizyta Shaha Zamana w pałacu zmienia całą sytuację.Czarujący, przystojny i charyzmatyczny, czy podły, okrutny, zły? Bezwzględny morderca czy wspaniały przyszywany ojciec? Biograficzny film(24 stycznia) to historia Teda Bundy'ego przedstawiona z perspektywy jego długoletniej partnerki Liz Kendall.Wśród premier także(25 stycznia). Hakerzy przeprowadzają atak cybernetyczny, podczas którego ujawniają dane wszystkich brytyjskich agentów. Emerytowany agent Johnny English zostaje wezwany przez swoje byłe szefostwo, by złapać sprawcę całego zamieszania.Canal+ wyemituje także francuski dramat(26 stycznia). Największym marzeniem Fancka jest praca jako strażak. Udaje mu się zdać testy i objąć stanowisko w paryskiej straży pożarnej. W trakcie jednej z akcji ratuje swoich ludzi, ale sam niestety ulega poparzeniom i w śpiączce trafia do szpitala.Styczniową listę premier filmowych Canal+ zamyka horror(31 stycznia). Czteroosobowa rodzina spędza wakacje w domku na plaży w Kalifornii. Niedługo po przybyciu na miejsce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.Wśród serialowych premier stycznia(od 2 stycznia w Canal+). Kolejny sezon amerykańskiego serialu sensacyjnego jest już czwartym i zarazem ostatnim, przedstawiając widzom dramatyczne i zarazem ekscytujące zakończenie.Nowością będzie komediowy serial(od 2 stycznia w Canal+). Floryda, lata 90. Pracowniczka parku wodnego, zarabiająca minimalne wynagrodzenie, na własne życzenie wplątuje się w udział w piramidzie finansowej, która ostatecznie doprowadza do rozbicia jej rodziny.(od 6 stycznia w Canal+ Seriale) to zaktualizowana wersja kultowego serialu z lat 60 poprzedniego wieku. Serial zabiera widzów w podróż do cudownej krainy wyobraźni w innym wymiarze, w której eksplorujemy ludzkie uczucia takie jak nadzieja, rozpacz, duma i uprzedzenie.Dodatkowo od 6 stycznia. Jak przejechać rajd o długości 2500 km samochodem, który nadaje się tylko i wyłącznie na złom? O tym opowiedzą organizatorzy oraz uczestnicy polskiego rajdu Złombol, w nowej 6-odcinkowej serii dokumentalnej Canal+.