Styczeń w HBO GO - nowe seriale i filmy. Pełny wykaz premier (wideo)

Filmowo-serialowa kolekcja serwisu HBO GO z każdym miesiącem powiększa się o nowe tytuły. Jakie nowości pojawią się w styczniu 2020 roku?

Pełny wykaz premier HBO GO - styczeń 2020 (dzień po dniu):

W pierwszej połowie miesiąca odbędzie się premiera serialu w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina z Judem Law i Johnem Malkovichem w rolach głównych, czyli serialu. Jest to kontynuacja nominowanego do Złotego Globu serialu Młody papież. Produkcja po raz kolejny zagłębi się w kulisy działania Stolicy Apostolskiej, koncentrując się między innymi na naturze ludzkich pragnień, odkrywając przywary i słabości osób posiadających władzę, oraz złożony charakter współczesnej wiary. Swoją premierę będzie miał też- nowy serial HBO będący ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga. Ben Mendelsohn wystąpi w nim w roli błyskotliwego detektywa, który prowadzi śledztwo dotyczące makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Nie zabraknie też nowych komedii, a wśród nich serial HBO rozgrywający się w świecie niedalekiej przyszłości, w którym Hugh Laurie występuje jako kapitan turystycznego statku kosmicznego, pod dowództwem którego nic nie może pójść źle. Kolejnym komediowym tytułem będzie też nowa odsłona antologii serialowej z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemi w rolach głównych, czyli. Akcja nowego sezonu rozgrywać się będzie w czasach średniowiecza.W styczniu do HBO GO powróci inspirowany powieścią Volkera Kutschera, wyróżniony Europejską Nagrodą Filmową 2019 serial. W nowym sezonie Inspektor Gereon Rath i Charlotte Ritter mają wyjaśnić sprawę gwałtownej śmierci aktorki. Do serwisu dodane zostaną także kolejne sezony takich produkcji jak:, czyli historii płatnego zabójcy, który chce zostać producentem w Hollywood, czy serialuopowiadającego o dalszych losach Alexandry, uznanej architektki, która po zagadkowej śmierci swojego męża odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety. Z kolejnym sezonem pojawi się także Larry David jako neurotyczny Larry David w wielokrotnie nagradzanym serialu HBONowy miesiąc to także nowa porcja premier filmowych. Dla fanów pełnego metrażu przygotowane zostały takie filmy jak m.in. nagrodzony Oscarem za najlepszą piosenkęz Bradleyem Cooperem oraz Lady Gagą o gwiazdorze muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce wspiąć się na szczyt. Wśród nowości znajdzie się także, w którym Jesse Eisenberg oraz Alexander Skarsgård zagrają dwóch kuzynów decydujących się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze orazz Natalie Portman wcielającą się w postać kontrowersyjnej gwiazdy muzyki pop, która próbuje powrócić na szczyt. Miłośnicy klimatów fantasy będą mogli spędzić czas przy najnowszym remake'u opowieści o Aladynie i jego niezwykłych przygodach z Willem Smithem w roli Dżina - to w filmie. Swoją premierę będzie miał też film, a w nim Jason Momoa w tytułowej rolu starający się uchronić rasę ludzką przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.Dla melomanów szykuje się gratka w postaci dwóch produkcji - na początku rokupodsumowujący trasę koncertową z 2018 roku, a w drugiej części miesiąca swoją premierę będzie miał- intymny portret Michaela Hutchence'a, nieżyjącego już frontmana zespołu INXS.Ciekawą propozycją dokumentalną będzie też film. Zdobywca Oscara Peter Jackson, wykorzystując nowoczesne technologie, restauruje archiwalne nagrania sprzed 100 lat, aby pokazać w tym filmie historię I wojny światowej.• 1 styczniaMałe królestwo Bena i Holly, odc. 1-25 (cały sezon)Narodziny gwiazdyFargoU2: Experience - koncert w Berlinie• 2 styczniaDuma, uprzedzenie i jemiołaI młodzi pozostaną• 3 styczniaWataha III, odc. 5Opowiedz mi bajkę II, odc. 5Pora na przygodę!, odc. 1-13 (cały sezon)Koszmar minionego lataNa planie• 4 styczniaMistrzowie• 5 styczniaCała prawda o SzekspirzeZgodne oświadczenie stron• 6 styczniaSłowo na L: Generacja Q, odc. 5Work in progress, odc. 5Ray Donovan VII, odc. 8Starzy durnie• 7 styczniaDorwać Małego III, odc. 1-7 (cały sezon)• 8 styczniaGundermann• 9 styczniaMarsz weselny: Coś starego, coś nowego• 10 styczniaNowy papież, odc. 1-2Wataha III, odc. 6Opowiedz mi bajkę II, odc. 6Młody Sheldon III, odc. 11Kroniki rodziny królewskiej, odc. 1-4 (cały sezon)Bohaterska wyprawa dzielnego księcia Ivandoe, odc. 1-9 (cały sezon)ZooNa planie• 11 styczniaPauza• 12 styczniaMenocchioProjekt KoliberVox Lux• 13 styczniaOutsider, odc. 1-2Słowo na L: Generacja Q, odc. 6Work in progress, odc. 6Ray Donovan VII, odc. 9Przed egzekucjąKat i jej zespół• 17 styczniaPrzystań II, odc. 1-8Nowy papież, odc. 3-4Opowiedz mi bajkę II, odc. 7Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 9Młody Sheldon III, odc. 12Pora na przygodę! II, odc. 1-13 (cały sezon)Niebieski pyłNa planie• 18 styczniaKelner• 19 styczniaAladynUżyteczneGość weselny• 20 styczniaAvenue 5, odc. 1Pohamuj entuzjazm X, odc. 1Outsider, odc. 3Słowo na L: Generacja Q, odc. 7Work in progress, odc. 7Ray Donovan VII, odc. 10DreamgirlsSamoloty, pociągi i samochody• 21 styczniaAll American II, odc. 9Batwoman, odc. 10• 22 styczniaWściekły byk• 23 styczniaMystify: Michael Hutchence• 24 styczniaBabylon Berlin II, odc. 1-2Nowy papież, odc. 5-6Opowiedz mi bajkę II, odc. 8Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 10Między nami, misiami II, odc. 1-24 (cały sezon)Na planie• 25 styczniaRosie• 26 styczniaAquamanGloria BellMoja mała• 27 styczniaPohamuj entuzjazm X, odc. 2Avenue 5, odc. 2Outsider, odc. 4Słowo na L: Generacja Q, odc. 8Work in progress, odc. 8Cztery wesela i pogrzeb• 28 styczniaAll American II, odc. 10Batwoman, odc. 11• 29 styczniaCudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 1• 31 styczniaBabylon Berlin II, odc. 3-4Nowy papież, odc. 7-8Opowiedz mi bajkę II, odc. 9Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 12Młody Sheldon III, odc. 13Pora na przygodę! X, odc. 1-12 (cały sezon)Na planie