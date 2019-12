Miłosne historie ze sporą dawką śmiechu to styczniowa propozycja Romance TV

Łukasz Szewczyk

Zwariowane historie miłosne ze dużą dawką śmiechu to styczniowa propozycja Romance TV.

"Tajemnica pieluszki" w Romance TV / Fot. Romance TV

Co zrobić, jeśli ktoś inny próbuje zmienić nasze życie, a los na dodatek zamierza nas z tego rozliczyć? O tym dowiecie się, oglądając romantyczną komedię(1 stycznia o godz. 20.50 w Romance TV(, której bohaterką jest Mona, matka samotnie wychowująca małego Bobby'ego. Pewnego dnia postanawia pociągnąć do odpowiedzialności ojca chłopca - Ediego. Anonimowo wysyła do niego paczkę ze zużytą pieluszką syna. Mężczyzna nic nie wiedząc o istnieniu dziecka, planuje ożenić się z inną kobietą. Czy Eddy zrozumie przesłanie i zacznie szukaćZimą, kiedy robi się chłodno i dni są krótkie, Romance TV na poprawę nastroju przygotował premiery komediowe w cyklu "Gdy kłamstwa zmieniają się w miłość", po których zapomnicieo wszystkich smutkach. Nowy poniedziałkowy cykl filmowy przedstawia perypetie bohaterów trzech szalonych komedii, którzy wybierają kłamstwo zamiast prawdy, chcąc w ten sposób chronić miłość. Chociaż wiedzą, że kłamstwo ma krótkie nogi, wyznają zasadę, że w sprawach sercowych trzeba się nim posłużyć, by uniknąć konfliktu.(6 stycznia) to historia małżeństwa Elisabeth i Georga Sängerów, którzy wspólnie prowadzą podupadający zakład kamieniarski. Kiedy mężczyzna ucieka ze swoją sekretarką, Elli przeżywa załamanie nerwowe, a w jego następstwie traci pamięć. Jej dzieci, Florian i Rieke postanawiają nie przypominać o odejściu męża i ukryć przed nią problemy finansowe firmy, która została bez szefa. Gdy pojawia się dochodowe zlecenie, które może uratować zakład przed ruiną, namawiają brata bliźniaka zaginionego męża, Günthera, by ten wcielił się w rolę Georga. Czy uda im się oszukać matkę i uratować rodzinny biznes?Z kolei bohaterem drugiego filmu(13 stycznia) jest Markus, młody i atrakcyjny adwokat, pragnący założyć rodzinę ze swoją dziewczyną Leną, z którą spodziewa się dziecka. Wszystko wydawałoby się układać po jego myśli, ale na drodze do ich szczęścia staje Hartmut, przyszły teść Markusa i dzierżawca ośrodka campingowego, który na różne sposoby próbuje pozbyć się go z życia ukochanej córki. Aby załagodzić napiętą sytuację i przypodobać się Hartmutowi, młody adwokat ucieka się do kłamstw... Czy to mu pomoże uratować związek z Leną?Film(20 stycznia) opowiada o monachijce Henriette, która wyjeżdża do Afryki Południowej, gdzie na wiejskiej farmie ma pracować jako opiekunka do dzieci, zajmując się szesnastoletnim Antonem oraz jego młodszym bratem Linusem. Dziadek chłopców - Konrad Eckstein to zapracowany weterynarz i gajowy, który nie ma czasu i ochoty na pilnowanie rozpuszczonych i znudzonych "mieszczuchów". Czy kobieta z wielkiego Monachium poradzi sobie na oddalonej od cywilizacji farmie?