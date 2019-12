Angielski futbol i turniej LaLiga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W okresie świąteczno-noworocznym ELEVEN SPORTS pokaże siedem spotkań angielskiej Sky Bet Championship. Hitem tego okresu będzie starcie West Bromwich Albion FC - Leeds United FC, w którym wystąpi Mateusz Klich. Stacja będzie transmitować również turniej LaLiga Promises z udziałem młodzieżowych drużyn czołowych klubów świata

Championship w Eleven Sports / fot. Gettg Images

Hitem będzie mecz na szczycie Sky Bet, w którym West Bromwich Albion FC podejmie Leeds United FC. Obie drużyny zajmują czołowe miejsca w tabeli z wyraźną przewagą nad resztą stawki. W ekipie gospodarzy głównymi postaciami mogą być Charlie Austin, Hal Robson-Kanu, Matheus Pereira i Matt Phillips, którzy zdobyli większość bramek West Brom w tym sezonie. Z kolei w barwach Leeds kibice zobaczą m.in. Patricka Bamforda i Mateusza Klicha. Obaj wystąpili we wszystkich dotychczasowych meczach ligowych swojego zespołu w obecnych rozgrywkach i łącznie mieli udział przy 16 golach.Ciekawie zapowiada się także konfrontacja Leeds United z Preston North End FC, czyli innym kandydatem do awansu do Premier League. Liderem Preston jest doświadczony pomocnik Paul Gallagher, który ostatnio jest nie tylko "mózgiem" drużyny, ale również strzela ważne gole. Pierwsze starcie tych ekip w tym sezonie było bardzo zacięte i zakończyło się remisem 1:1, a wyrównująca bramka dla Leeds padła w samej końcówce. Czy również tym razem kibice będą świadkami emocjonującej rywalizacji?W ostatni weekend 2019 roku w Abu Zabi odbędzie się międzynarodowy młodzieżowy turniej piłkarski, którego patronem jest LaLiga, czyli organizator rozgrywek ligowych w Hiszpanii. W zmaganiach wezmą udział chłopcy z takich klubów jak Atlético Madryt, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Juventus FC, Paris Saint-Germain czy Real Madryt. To właśnie w tych rozgrywkach kariery zaczynały późniejsze gwiazdy piłkarskie m.in. Xavi Hernandez, Iker Casillas, Fernando Torres, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Gerard Piqué, Jordi Alba, Dani Carvajal i Ansu Fati. Czy w najbliższej edycji turnieju znajdą się ich godni następcy?Czwartek (26 grudnia):• 15:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Dominik Guziak• 18:10 Sky Bet Championship:(Eleven Sporst1 )komentarz: Patryk Mirosławski• 20:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sporsta 1)komentarz: Piotr DumanowskiNiedziela (29 grudnia):• 10:55: półfinał 1 (Eleven Sports 1)komentarz: Michał Mitrut• 11:45: półfinał 2 (Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski• 12:40: mecz o 3. miejsce (Eleven Sports 1)komentarz: Michał Mitrut• 13:25: finał (Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski• 15:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz ZielińskiPoniedziałek (30 grudnia):• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz ZielińskiŚroda (1 stycznia):• 15:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1) FCkomentarz: Marcin Pawłowski• 18:10 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1)United FCkomentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński