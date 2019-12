"Wymazać siebie", "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in. "Wymazać siebie", "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda", "Zostały tylko wspomnienia"

Canal+

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(27 grudnia). Film oparty na niezwykłej prawdziwej historii. Jared mieszka wraz z rodzicami w małym amerykańskim miasteczku. Ich rodzina jest blisko związana z kościołem baptystów, ponieważ ojciec jest tam poważanym pastorem. Chłopak w wieku 19 lat dokonuje przed rodzicami coming-outu i przyznaje się, że jest gejem. Pomimo miłości do syna, konserwatywni rodzice postanawiają postawić mu ultimatum - Jared podda się terapii konwersyjnej, albo zostanie wykluczony z kościoła, a w związku z tym straci rodzinę oraz przyjaciół. Film przedstawia prawdziwą historię walki młodego człowieka o siebie i swoją tożsamość.W sobotę premiera filmu(28 grudnia). Jest to opowieść o trudnych relacjach wewnątrz rodziny, która uczy nas jak konfrontować się ze swoją przeszłością. Brat Bridget dzwoni do niej z wezwaniem do powrotu do domu rodzinnego z powodu złego stanu zdrowia ich matki. Alzheimer powoduje, że kobieta potrafi wyjść z domu w środku nocy bez odpowiedniego ubrania i ledwo poznaje swoich bliskich. Zmartwiona córka chce namówić rodzinę do oddania matki pod opiekę specjalistów w domu spokojnej starości, jednak ojciec nie zamierza się na to zgodzić.W niedzielę(29 grudnia). Lee Israel była uznaną pisarką w latach 70. i 80. XX wieku. Zasłynęła z biografii wielkich i sławnych gwiazd Hollywood, które swego czasu sprzedawały się jak świeże bułeczki. Jednak dobra passa nie trwała zbyt długo. Lee nie potrafiąc się przystosować do nowych trendów została bez żadnego wydawcy ani środków do życia. Zapomniana, samotna i zgorzkniała wpadła na pomysł dodatkowego zarobku. Lee postanowiła podrabiać listy rzekomo napisane przez wybitne osobistości. W całym szwindlu pomagał jej przyjaciel dzielnie wspierając ją przy tworzeniu każdej fałszywki. Lee weszła w intratną niszę, jednak oszustwa prędko wyszły na jaw, a kobietą zaczęło interesować się FBI.W piątek HBO kontynuuje emisję trzeciego sezonu polskiego serialu(27 grudnia). Na granicy nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze. Akcja trzeciego sezonu zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.Niedzielną Megapremierą będzie film(29 grudnia). Czarnoksiężnik Gellert Grindelwald (Johnny Depp) został schwytany z pomocą Newta Scamandera (Eddie Redmayne), ale szybko udało mu się uciec z aresztu. Teraz zajmuje się zjednywaniem sobie nowych zwolenników, chcąc wynieść czarodziejów ponad wszystkie niemagiczne istoty. Jedyną osobą, która może pokrzyżować plany złoczyńcy jest jego były przyjaciel Albus Dumbledore (Jude Law). Z pomocą przychodzi mu jego były uczeń Newt. Chłopak nie zdaje sobie jednak sprawy jakie niebezpieczeństwo na jego czyha. Kolejna część przygód niezwykłych czarodziejów w gwiazdorskiej obsadzie. Scenarzystką obrazu, w którym miłość i lojalność zostają wystawione na próbę jest sama J.K. Rowling. Obraz pokazuje pogrążający się w chaosie, coraz bardziej podzielony świat magii. Zapewnia też mroczny i pełen emocji finał.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(28 grudnia). Oslo, przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Znany pod pseudonimem Euronymous siedemnastoletni Øystein Aarseth (Rory Culkin) znużony jest idyllicznym życiem klasy średniej. Razem ze swoimi kumplami zakłada black metalową kapelę o nazwie Mayhem. Zespół szybko zyskuje rozgłos za sprawą swoich nietuzinkowych koncertów i mrocznemu image'owi. Sytuacja szybko zaczyna wymykać się spod kontroli. Kult szatana, podpalanie kościołów, kradzież nagrobków, samobójstwa to tylko niektóre z elementów ich wizerunku. Hipnotyzujący film biograficzny o Euronimie, liderze norweskiego zespołu black metalowego o nazwie Mayhem. Pod koniec lat osiemdziesiątych bezkompromisowy, obsceniczny artysta łamał wszelkie zasady i święcił triumfy. Wcielający się w jego postać Rory Culkin ciekawie pokazuje mroczną stronę muzyka i jego nieokrzesaną pogoń za popularnością i uwielbieniem.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(29 grudnia). Anglia, lata dwudzieste XX wieku. Vita Sackville-West (Gemma Arterton) jest zuchwałą, pochodzącą z arystokracji żoną dyplomaty, która nie chce być ograniczana przez swoje małżeństwo. Kiedy poznaje błyskotliwą Virginię Woolf (Elizabeth Debicki), natychmiast przyciąga ją ekscentryczny geniusz i enigmatyczny urok znanej pisarki. Kobiety szybko zaczyna łączyć intensywna, pełna namiętności relacja, która inspiruje Woolf do napisania jednego z jej największych dzieł - powieści "Orlando". Oparta na faktach opowieść o niezwykłym związku, który wyprzedzał swoje czasy i bulwersował londyńskie elity. Stworzone przez Chanya Button dzieło pokazuje dwie charyzmatyczne artystki, które nie bały się podążać za swoimi pragnieniami i ambicjami.Natomiast w Cinemax2(29 grudnia). Szwedzka reżyserka i artystka wizualna, Anna Odell, postanawia przeprowadzić eksperyment społeczny, w którym stara się rzucić wyzwanie stereotypom dotyczących płci w dzisiejszym społeczeństwie. W specjalnie zaprojektowanej przestrzeni konfrontuje się ze szwedzkim aktorem i męską ikoną - Mikaelem Persbrandtem. Do projektu zaprasza również szóstkę innych czołowych skandynawskich aktorek i aktorów. Mają oni zamieszkać z nią i z Persbrandtem oraz działać jako ich alter ego. Grupa rozpoczyna grę, w której nie ma reguł. Prowadzi to do prawdziwych konfliktów oraz zabawnych, czasami też absurdalnych i emocjonalnych sytuacji. Każdy z uczestników - Trine Dyrholm, Jens Albinus, Vera Vitali, Shanti Roney, Sofie Gråbøl i Thure Lindhardt - przez wiele tygodni będzie musiał cały czas "pozostać w swojej roli"