Jubileuszowy 3000 odcinek "Na Wspólnej" w TVN. Epizod musicalowy

Łukasz Szewczyk

W czwartek (2 stycznia 2019 roku) widzowie telewizji TVN zobaczą jubileuszowy - 3000. odcinek swojej ulubionej produkcji. Z tej okazji twórcy "Na Wspólnej" przygotowali dla fanów niespodziankę - epizod musicalowy.

3000 odcinek „Na Wspólnej” w TVN / Fot. TVN

Początek 2020 roku to dla twórców "Na Wspólnej" podwójna okazja do świętowania - emisja 3000. odcinka (2 stycznia) oraz 17 urodziny produkcji (27 stycznia). Z okazji emisji jubileuszowej odsłony "Na Wspólnej" producenci wraz z aktorami przygotowali dla widzów wyjątkowy prezent. Jest nim epizod musicalowy, w którym aktorzy dadzą popis swoich wokalnych umiejętności w specjalnie skomponowanych i napisanych na tę okazję utworach. Fani serialu usłyszą cztery premierowe piosenki w wykonaniu m.in. Mieczysława Hryniewicza, Sylwii Gliwy, Julii Chatys, Dawida Czupryńskiego oraz Wojtka Rotowskiego.W 17-letniej swojej historii "Na Wspólnej" gościło na planie wielu znakomitych twórców i aktorów. To właśnie tutaj swoje pierwsze reżyserskie kroki stawiał Wojciech Smarzowski, twórca takich obrazów jak "Wesele", "Róża" czy "Wołyń". Z kolei przed kamerą w większych lub mniejszych rolach pojawili się Agnieszka Krukówna, Ewa Wiśniewska, Agnieszka Żulewska, Julia Pietrucha, Joanna Moro, Joanna Liszowska, Katarzyna Dąbrowska, Aleksandra Popławska, Julia Wieniawa-Narkiewicz, Bartłomiej Topa, Paweł Domagała, Leszek Lichota, Paweł Deląg, Jacek Poniedziałek czy Antoni Królikowski.Jubileuszowy - 3000. - odcinek "Na Wspólnej" już w czwartek 2 stycznia o godzinie 20.15 na antenie TVN, iTVN oraz w Playerze! Tego nie można przegapić!