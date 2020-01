Sylwester przed TV: Liderem koncert w TVP2 z mniejszą widownią, zyskują Polsat i TVN

Łukasz Szewczyk

Za nami sylwestrowe koncerty transmitowane przez największych nadawców. Zdecydowanym liderem okazał się koncert telewizyjnej Dwójki, który mimo sporego spadku oglądalność zdeklasował konkurencję. Widzów zyskały koncerty Polsatu i TVN.

Sylwester 2019/20 Grupa 4+ Grupa 16-49 Grupa 16-59 Lp. Koncert AMR SHR% AMR SHR% AMR SHR% 1. Sylwester marzeń z Dwójką (TVP2) 4 917 158 35,30% 1 471 374 29,33% 2 372 081 31,53% 2. Sylwestrowa Moc Przebojów (Polsat) 2 281 097 16,18% 1 049 439 20,75% 1 501 735 19,79% 3. Warszawa stolicą Sylwestra (TVN) 1 522 692 10,79% 598 316 11,84% 816 231 10,76% 4. Sylwester marzeń z Dwójką (TVP Polonia) 325 068 2,34% 135 366 2,70% 191 330 2,54% 5. Sylwestrowa Moc Przebojów (Polsat2) 178 298 1,26% 72 690 1,44% 97 294 1,28% 6. Sylwestrowa Moc Przebojów (Super Polsat) 171 464 1,22% 73 031 1,44% 106 871 1,41% 7. Sylwestrowa Moc Przebojów (Polsat News) 167 445 1,19% 63 099 1,25% 92 513 1,22% NAM: Sylwester 2019/20 przed TV - oglądalność koncertów sylwestrowych

godz. 23.55-0.05 (31.12.19/1.01.20) Grupa 4+ Lp. Kanał TV AMR SHR% 1. TVP2 5 296 247 38,58% 2. Polsat 2 558 050 18,64% 3. TVN 2 121 044 15,45% 4. TVP1 469 230 3,42% 5. TVP Polonia 279 332 2,03% 6. Super Polsat 157 610 1,15% 7. Polsat2 150 760 1,10% 8. Polsat News 141 581 1,03% NAM: Sylwester TV - Oglądalność między godz. 23.55-0.05 (31.12.19/1.01.20)

Jak wynika z oficjalnych danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl, odbywający się w Zakopanem koncertna głównej antenieoglądało średnio, co dało stacji udziały na poziomie 35,30 proc. Tow porównaniu do poprzedniego roku.Cały koncert pokazywała TVP Polonia z wynikiem 325 tys. widzów (2,34 proc.), co z kolei oznacza wzrost o 220 tys, widzów. Telewizyjna Jedynka pokazywała jedynie powitanie roku - kilkuminutową transmisję obejrzało 469 tys. widzów (3,45 proc.), co oznacza wzrost o 300 tys. widzów.Łącznie koncert w Dwójce i TVP Polonia obejrzało ponad 5,242 mln widzów (spadek o 430 tys. widzów).Odbywająca się na Stadionie Śląskim w Chorzowie koncertna głównej antenie telewizjiśledziło średnio ponad(16,18 proc.). W porównaniu z poprzednim rokiem stacja notuje, Super Polsat - 171,4 tys. widzów (1,22 proc.) i wzrostKoncert pokazywały także trzy inne anteny Grupy Polsat: Polsat2 z wynikiem 178,3 tys. widzów (1,26 proc.), co oznacza wzrost o 12,1 tys. widzów. W Super Polsat koncert oglądało 171,4 tys. widzów (1,22 proc.). Z kolei w Polsat News 167,4 tys. widzów (1,19 proc.) co oznacza wzrost o 19,3 tys. widzów.Łącznie koncert Polsatu obejrzało ponad 2,798 mln widzów (wzrost o ponad 500 tys. widzów)Z kolei koncerttransmitowany wśledziło średnio, co dało stacji udziały na poziomie 10,79 proc. To oznaczaw porównaniu z rokiem poprzednim.Telewizyjna Dwójka była także zdecydowanym liderem także w trakcie końcowego odliczana do nowego roku.Średni dobowy czas spędzony przed telewizorem w Sylwestra (31 grudnia 2019) wyniósł 5 godzin i 29 minut, z kolei w Nowy Rok (1 stycznia 2020 roku) ponad 5 godzin i 49 minut.