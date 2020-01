Gala Heraklesy 2019 na żywo w Polsacie Sport Extra

Łukasz Szewczyk

Kanał Polsat Sport Extra przeprowadzi transmisję z gali Heraklesy 2019. Wydarzenie to odbędzie się 24 stycznia 2020 w warszawskim hotelu Marriott, a jego organizatorem jest redakcja serwisu MMARocks.pl

Najważniejsze nagrody w polskim MMA przyznawane są od 2012 roku przez doświadczonych dziennikarzy z branży sportów walki. Idea uhonorowania zawodników za osiągnięcia w roku ubiegłym, spotkała się entuzjazmem środowiska MMA w Polsce. Wkrótce, po zorganizowaniu pierwszej edycji, do pomysłu dołączyły pozostałe portale z branży, a kapituła wybierająca laureatów, z roku na rok się powiększała aż do momentu, w którym Heraklesy stały się oficjalnymi i najbardziej prestiżowymi nagrodami, jakie zawodnik z Polski może dostać w swojej zawodniczej karierze.Podczas gali rozdane zostaną nagrody w następujących kategoriach: Zawodnik Roku, Zawodnik Roku Publiczności, Zawodnik Roku Amatorów, Odkrycie Roku, Poddanie Roku, Nokaut Roku, Klub roku, Gala Roku, Walka Roku, Hall of Fame. Za zasługi dla dyscypliny i jej promocji, przyznany też zostanie tytuł Mecenasa MMA.Transmisja gali Heraklesy 2019 odbędzie się w piątek 24 stycznia 2020 roku o godzinie 20.00 na antenie Polsat Sport Extra.