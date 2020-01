Łukasz Szewczyk

W poniedziałek (6 stycznia 2020 roku) Radio TOK FM zaprosi słuchaczy na kolejny "Bezpieczny poranek z Radiem TOK FM". W programie, który ma zwracać uwagę na kwestię bezpieczeństwa na drogach, zaproszeni eksperci oraz słuchacze stacji będą dyskutować o zapowiadanej zmianie przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych przed przejściem.