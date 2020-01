Nowy cykl filmowy "Kino sąsiadów" w TVP Kultura

Łukasz Szewczyk

TVP Kultura przygotowała na nowy cykl - "Kino Sąsiadów", prezentujący najciekawsze pozycje filmowe państw graniczących z Polską.

Kadr z filmu "Bliskość" w reż. Kantemira Bałagowa / Fot. TVP

W ramach nowego cyklu na antenie TVP Kultura będą pokazywane filmy naszych sąsiadów, m. in. z Czech, Słowacji, Niemiec i Rosji. Będą to najnowsze produkcje, które gościły niedawno na ekranach kin oraz te, które współtworzą historię kina.Cykl rozpoczną(Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, 2018 r.). Film drogi, opowiadający historię dwójki młodych chłopców, którzy wyruszają w podróż skradzionym samochodem. Na swojej drodze spotykają psa, piękną dziewczynę i policję, która postanawia zakończyć przygodę. Podróż chłopców to ucieczka od problemów i nudy, a także okazja do poznania siebie i świata. Tłem tej wyprawy jest piękna natura oraz urokliwe czeskie miasteczka. Film został doceniony przez jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach - reżyser Olmo Omerzu otrzymał Nagrodę Indywidualną dla najlepszego reżysera w 2018 roku. Emisja: 8 stycznia, godz. 20.30(Rosja, 2014 r.) to dzieło filmowe będące metaforą współczesnej Rosji, nagrodzone w 2014 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno. Tytułowy "dureń" to miejscowy hydraulik, który zostaje wezwany do hotelu robotniczego, by usunąć awarię. Na miejscu odkrywa, że budynkowi grozi zawalenie i konieczna jest natychmiastowa ewakuacja mieszkańców. Groźną sytuacją nie są zainteresowane miejscowe władze. Bohater postanawia sam stanąć do walki z bezduszną biurokracją. Emisja: 15 stycznia, godz. 20.30TVP Kultura wyemituje także(Niemcy, 2003 r.). Idealistka, oddana komunistycznej partii matka Alexa leży w śpiączce, na którą zapadła jeszcze w czasach NRD. Gdy budzi się po upadku Muru Berlińskiego nie wie, że żyje jużw zupełnie innej rzeczywistości. Alex (Daniel Brühl) i jego przyjaciele, z obawy na stan zdrowia matki, próbują tak zmienić wokół niej świat, żeby nie dowiedziała się o upadku komunizmu. "Good Bye Lenin!" to komedia obyczajowa, która pozwala z humorem przyjrzeć się transformacji ustrojowej w NRD. Emisja: 22 stycznia, godz. 20.30(Czechy, Słowacja, 2016 r.) Trudne lata 80. w Czechosłowacji. W podmiejskiej szkole pojawia się nowa nauczycielka, która swoją pozycję w partii wykorzystuje do manipulowania rodzicami swoich wychowanków. Po pewnym czasie w szkole rodzi się bunt. Film pokazuje obraz społeczeństwa rządzonego przez strach i niepewność. Brawurowa gra Zuzany Mauréry w roli nauczycielki została nagrodzona w 2016 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. Emisja: 29 stycznia, godz. 20.30."Bliskość" (Rosja, 2017 r.) 5 lutego, godz. 20.30Dramat Kantemira Bałagowa nagrodzony w 2017 roku w Cannes Nagrodą Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej. Film to historia zakochanej pary, która zostaje porwana dla okupu. Świadkiem zdarzenia jest siostra porwanego, która stara się uratować brata i jego ukochaną.Obraz(Czechy, 2015 r.) to satyra na czeski kompleks "nieuczestniczenia we własnej historii". Dziennikarz Pavel poszukuje tematu do swojego nowego artykułu. Na pewnej konferencji prasowej kradnie 90-letnią papugę, należącą do francuskiego premiera Édouarda Daladiera, odpowiedzialnego za podpisanie układu monachijskiego w 1938 roku, decydującego o losach kraju. Czy zdobycz pomoże dziennikarzowi w karierze? Emisja: 12 lutego, godz. 20.30W repertuarze także(Niemcy, 2018 r.). Historia o samotności, miłości i przyjaźni, która rozgrywa się w supermarkecie, między półkami. Nowy pracownik Christian zostaje asystentem zaopatrzenia sklepu. W czasie pracy poznaje Marion, pracującą na dziale ze słodyczami. Między bohaterami zaczyna zawiązywać się coś więcej niż zwykła znajomość. Główne role odtwarzają Franz Rogowski ("Happy End") oraz Sandra Hüller (Toni Erdmann"). Emisja: 19 lutego, godz. 20.30