Złote Globy 2020 rozdane: "Czarnobyl" i "Sukcesja" najlepszym serialami, najlepszym filmem "1917"

Łukasz Szewczyk

Po raz 76 rozdano Złote Globy, nazywane także telewizyjnymi Oskarami. Za najlepszy film uznano "1917". W kategoriach serialowych prym wiodą "Czarnobyl;" oraz "Sukcesja".

Nowy miniserial HBO "Czarnobyl" / Fot. HBO

Za nami kolejna edycja Złotych Globów, telewizyjnych nagród przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy. W kategoriach filmowych najważniejszą statuetkę za najlepszy film dramatyczny trzymał obraz. W nagrodzonej produkcji dwóch młodych żołnierzy - Schofield i Blake dostają rozkaz przedostania się za linie wroga, aby dostarczyć tajną wiadomość, która pozwoli brytyjskim żołnierzy uniknąć wpadnięcia w śmiertelną pułapkę.W kategoriach telewizyjnych za najlepszy serial dramatyczny wygrała, natomiast za najlepszy miniserial / film telewizyjny uznano"1917""Pewnego razu... w Hollywood""Praziomek""Parasite""Czarnobyl" (HBO)"Sukcesja" (HBO)"Fleabag"Renée Zellweger - ("Judy")Joaquin Phoenix - ("Joker")Awkwafina ("Kłamstewko")Taron Egerton - ("Rocketman")Laura Dern ("Historia małżeńska")Brad Pitt ("Pewnego razu... w Hollywood")Sam Mendes ("1917")"Pewnego razu... w Hollywood""Joker""I'm Gonna Love Me Again" - "Rocketman"Olivia Colman ("The Crown")Brian Cox ("Sukcesja")Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")Ramy Youssef ("Ramy")Michelle Williams ("Fosse/Verdon")Russell Crowe ("Na cały głos")Patricia Arquette ("The Act")Stellan Skarsgård ("Czarnobyl")