Grupa Kino Polska TV chwali się rekordami oglądalności za 2019 rok

Łukasz Szewczyk

Miniony 2019 rok okazał się rekordowy pod względem oglądalności zarówno dla całej Grupy Kino Polska TV, jak i należącego do niej kanału naziemnego Zoom TV.

W minionych dwunastu miesiącach nadawca osiągnął 1,97% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, co oznacza wzrost o 5,9 proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Z kolei Zoom TV uzyskał udział w rynku na poziomie 0,53%, notując 32,5-procentowy wzrost rok do roku. Rekordowy dla Zoom TV był również ostatni miesiąc 2019 roku - w grudniu udział kanału w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 0,64%, co oznacza wzrost o 10,3 proc. względem grudnia 2018 (SHR%, All 16-49).W 2019 roku Grupa Kino Polska TV zanotowała również wzrost kilku innych podstawowych wskaźników oglądalności. Średnia liczba widzów, którzy w każdej minucie 2019 roku oglądali którykolwiek z kanałów Kino Polska TV wyniosła 45,5 tys. - to o 3,2 proc. więcej niż rok wcześniej (AMR, All 16-49). W 2019 roku wydłużył się też średni czas oglądania stacji z portfolio Kino Polska TV w porównaniu z 2018 rokiem. Największy wzrost pod tym względem zaliczył Zoom TV, którego średni czas oglądania wzrósł w minionym roku o 26,3% - do ponad 32 minut dziennie. Przeciętny czas oglądania Kino Polska Muzyka wzrósł do średnio 25 minut dziennie (+17,3%), a Stopklatki do średnio ponad 31 minut dziennie (+5,1%; ATS, All 16-49). Wzrost wskaźnika ATS świadczy o coraz większej atrakcyjności oferty programowej kanałów Grupy Kino Polska TV.- mówi Bogusław Kisielewski, prezes Kino Polska TV SA.W 2019 roku na antenach kanałów Grupy Kino Polska TV zadebiutowały m.in. turecki serial "Narzeczona ze Stambułu" (Zoom TV), popularny na całym świecie serial "Narcos" (Stopklatka), filmy "Obława", "Lincz", "Wymyk", "Yuma", "Układ zamknięty" oraz serial "Misja Afganistan" (Kino Polska), a także programy kabaretowe własnej produkcji"I love kabaret" (Zoom TV) i "Nowy kabaretowy rejs" (Kino Polska).