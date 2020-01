Rozgrywki o Superpuchar Hiszpanii w Eleven Sports. Plan transmisji TV

Łukasz Szewczyk

Telewizja Eleven Sports pozyskała wyłączne prawa do transmitowania w Polsce rozgrywek o Superpuchar Hiszpanii od sezonu 2019/2020 do sezonu 2021/2022 włącznie. Najbliższa edycja zmagań z udziałem m.in. FC Barcelony i Realu Madryt odbędzie się między 8 a 12 stycznia 2020 roku.

Od tego roku Superpuchar Hiszpanii rozgrywany jest w formie turnieju. Biorą w nim udział aktualny mistrz i wicemistrz kraju oraz finaliści Pucharu Hiszpanii z ostatniego sezonu. W najbliższej edycji Supercopa de España obok FC Barcelony i Realu Madryt, najbardziej utytułowanych hiszpańskich klubów, wystąpią Atlético Madryt oraz Valencia CF. Wszystkie spotkania odbędą się w King Abdullah Sports City w Jeddah w Arabii Saudyjskiej.Pierwszy półfinał, w którym Valencia CF zagra z Realem Madryt, rozegrany zostanie w środę, 8 stycznia. Spotkanie zapowiada się bardzo emocjonująco, bo obie drużyny są w świetnej formie. Ekipa z Walencji ostatnio awansowała do czołówki LaLiga Santander i wygrała swoją grupę w Lidze Mistrzów UEFA wyprzedzając m.in. Ajax Amsterdam i Chelsea FC. Z kolei Królewscy są wiceliderem ligi hiszpańskiej i pozostają niepokonani we wszystkich rozgrywkach od trzech miesięcy. Transmisja w Eleven Sports 1 rozpocznie się o 19:55.Dzień później w drugim półfinale zmierzą się dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu LaLiga Santander: FC Barcelona i Atlético Madryt. Dojdzie w nim do konfrontacji najskuteczniejszej ofensywy w Hiszpanii z Leo Messim i Luisem Suarezem na czele, z najlepszą defensywą, której głównymi postaciami są bramkarz Jan Oblak oraz obrońcy Felipe i Kieran Trippier. Atléti nie wygrali w krajowych rozgrywkach żadnego meczu z Barçą od dziewięciu lat. Czy uda im się przełamać tę fatalną serię? Czwartkowa transmisja w Eleven Sports 1 wystartuje o 19:55.Zwycięzcy półfinałów spotkają się finale Superpucharu Hiszpanii w niedzielę, 12 stycznia. Studio meczowe ruszy w Eleven Sports 1 już o 17:00, a relacja ze spotkania została zaplanowana na 18:55.Środa (8 stycznia):• godz. 19.55: Półfinał:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Sebastian ChabiniakCzwartek (9 stycznia):• godz. 19.55:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz WiśniowskiNiedziela (12 stycznia):• godz. 17.00: Finał Superpucharu Hiszpanii - studio (Eleven Sports 1)prowadzą: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• godz. 18.55:- zwycięzcy półfinałów (Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowski, studio: