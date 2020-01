Rekordowe wyniki oglądalności Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

Zakończony w poniedziałek Turniej Czterech Skoczni przyciągnął do Eurosportu 1 rekordową liczbę widzów - informuje nadawca.

Dawid Kubacki zwycięzcą Turnieju Czterach Skoczni 2020 / Fot. Eurosport/Getty Images

Eurosport 1 pokazał na żywo wszystkie kwalifikacje i konkursy zakończonego w poniedziałek 68. Turnieju Czterech Skoczni, którego triumfatorem został ambasador stacji Dawid Kubacki. Niezwykle wysoki i wyrównany poziom rywalizacji sprawił, że wielkie emocje trwały aż do ostatniego skoku w Bischofshofen. Przełożyło się to nai całościowo 4,35 mln osób przy bardzo wysokim ratingu w komercyjnej grupie (16-49 lat) - 1.63, aż o 22% wyższym niż poprzedni rekord zanotowany w minionym sezonie. Podczas każdej z ośmiu relacji Eurosport 1 był najlepszym płatnym kanałem na rynku zarówno w grupie 4+, jak i 16-19. Podczas emitowanych na wyłączność kwalifikacji do kolejnych konkursów Eurosport 1 był drugim najpopularniejszym kanałem telewizyjnym na rynku wśród ogółu widzów.- powiedziała Dorota Żurkowska-Bytner, Członkini Zarządu TVN Discovery Polska i Dyrektor Eurosport Polska.Przez cały turniej, który jak zawsze rozgrywany był w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen skoczkom towarzyszył reporter Eurosportu Kacper Merk oraz ekspert stacji Jakub Kot. Analizy i wywiady prosto z Niemiec i Austrii uzupełniały transmisje komentowane przez Marka Rudzińskiego i Igora Błachuta oraz relacje ze studia z udziałem m.in. Krzysztofa Bieguna.Eurosport prowadził również rozbudowane działania w mediach społecznościowych, które spotkały się z uznaniem użytkowników. Vlogi specjalnego wysłannika stacji na TCS Filipa Folczaka miały blisko 0,5 mln wyświetleń, a każda z relacji generowała bardzo pozytywne komentarze. Publikowane podczas Turnieju Czterech Skoczni posty na profilu stacji na Facebooku docierały średnio do prawie 135 tys. użytkowników i cechowały się wysokim poziomem zaangażowania, generując łącznie ponad 100 tys. interakcji. Rekordowa grafika, przedstawiająca trzech polskich zwycięzców TCS - Adama Małysza, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego, w ciągu 18 godzin dotarła organicznie do ponad 1,7 mln osób i została udostępniona przeszło 7 tys. razy.