Maciej Obara Quartet na koncercie w radiowej Trójce

Łukasz Szewczyk

Niedzielne koncerty w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej to już tradycja i gwarancja artystycznych doznań na najwyższym poziomie. Tak będzie również 12 stycznia, kiedy na scenie wystąpi jazzowy kwartet Macieja Obary. W programie wieczoru utwory z najnowszej płyty "Three Crowns", ale być może pojawią się też inne, muzyczne niespodzianki.

Maciej Obara Quartet / Maciej Obara Quartet

Tytuł albumu "Three Crowns" odwołuje się do Trzech Koron - najwyższego szczytu Pienin Środkowych. Nazwa płyty może być jednocześnie odczytana jako nawiązanie do szczytowej formy kwartetu Macieja Obary, który zdobywa kolejne sukcesy na muzycznym szlaku wytyczonym trzy lata temu przez album "Unloved" (debiutanckie wydawnictwo MOQ dla wytwórni ECM). Najnowszy materiał, zarejestrowany we francuskim studiu La Buissonne w marcu 2019 r., to sześć premierowych kompozycji autorstwa lidera zespołu oraz dwie interpretacje utworów wybitnego kompozytora muzyki poważnej, współczesnej i religijnej Henryka Mikołaja Góreckiego - pierwsza część suity "Trzy utwory w dawnym stylu" (1963 r.) oraz "Małe requiem dla pewnej Polki" (1993 r.). Saksofonista wraz z muzykami swojego kwartetu - Dominikiem Wanią, Ole Mortenem Våganem oraz Gardem Nilssenem - dodał dziełom Góreckiego intensywności, umiejscawiając utwory w stylistyce współczesnego jazzu.Kwartet Obary tworzy muzykę wielowarstwową. To sojusz niezwykle indywidualnych osobowości, instrumentalistów, którzy oddali się współpracy w grupie, jednocześnie potrafiąc odnaleźć przestrzeń do własnej ekspresji. Doskonałą równowagę dla intensywnego brzmienia saksofonu altowego Obary, oscylującego między liryzmem i wybuchowością, stanowi Dominik Wania, pianista o doskonałej technice i klasycznym wykształceniu. Norwegowie Ole Morten Vågan oraz Gard Nilssen dołączyli do Obary i Wani w 2012 r. Każdy z muzyków tego wyjątkowego zespołu jest w szczytowym punkcie swojej kariery. Czy mowa tu o Nilssenie - tegorocznym "artist in residence" najważniejszego norweskiego festiwalu Molde Jazz; Våganie - dyrektorze artystycznym Trondheim Jazz Orchestra (współpracującą w ostatnim czasie z Corym Smythem); czy o Dominiku Wani, który przygotowuje materiał na swój nadchodzący solowy album dla wytwórni ECM.Premiera płyty "Three Crowns" odbyła się w listopadzie 2019 w Sali koncertowej NOSPR w Katowicach. W styczniu i lutym 2020 r. kwartet Obary zaprezentuje muzykę z najnowszego albumu we Francji w słynnej sali Arsenal w Metz oraz w Polsce, Niemczech i Norwegii. Radiowy występ w Trójce będzie preludium do tych koncertów. W trakcie wieczoryu przy ul. Myśliwieckiej MOQ zaprezentuje się w składzie: Maciej Obara - saksofon altowy; Dominik Wania - fortepian; Ole Morten Vågan - kontrabas; Gard Nilssen - perkusja.Początek koncertu i transmisji na antenie Trójki w niedzielę (12 stycznia 2020 roku) od godz. 19.05.