"Specjalistki" łamią stereotypy. Nowa seria w Discovery Channel

Są wytrwałe i silne. Żadnej pracy się nie boją. "Specjalistki" przełamują wszelkie stereotypy

i udowadniają, że podział na profesje damskie i męskie już dawno nie istnieje. Bohaterki nowego programu Discovery Channel prowadzą ciężarówki, pracują w tartaku czy w warsztacie.

Czy istnieją zawody, które mogą wykonywać tylko mężczyźni? Nie! Potwierdzają to Julka, Asia, Agnieszka, Ola, Aggie i Lena, czyli "Specjalistki" - bohaterki nowego programu Discovery Channel.Julia jest drwalką. To trudny i niebezpieczny zawód. W tym fachu ważna jest nie tylko wytrzymałość fizyczna, ale też odporność na stres i opanowanie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Ścinanie drzew oraz usuwanie kilkunastometrowych wywrotów należą do codziennych obowiązków bohaterki serii, a piła, siekiera czy sekator to jej codzienne narzędzia pracy. Już w pierwszym odcinku przed Julką stanie nie lada wyzwanie. Jak skończy się jej niebezpieczna walka z 10 - metrową uschniętą topolą?Joanna od 14 lat prowadzi firmę przewożącą gigantyczne ładunki. Sama też często rusza w trasę jako pilotka konwojów. Niestraszne są jej krótkie terminy, kilometry autostrad i dróg krajowych, czy spedycja nietypowych towarów. Woziła już kadłuby samolotów i dwudziestotonowe czołgi. Na początku serii bohaterka zmierzy się z trudnym zadaniem - będzie musiała przetransportować wielkie zbiorniki kanalizacji deszczowej. Niestety, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czy uda jej się pokonać przeszkody i bezpiecznie dowieźć ładunek do celu?Agnieszka to rolniczka, szefowa i bizneswoman w jednej osobie. Zarządza gospodarstwem o powierzchni tysiąca hektarów. Dowodzi męską załogą i obraca dużymi pieniędzmi. Jej dzień pracy zaczyna się, kiedy inni jeszcze śpią. Czy zawsze udaje jej się wygrać walkę z temperaturą, czasem i przeciwnościami?25-letnia Ola działa w podziemiach i na wysokościach. Zajmuje się precyzyjnym łączeniem metali techniką TIG. To robota dla prawdziwych twardzielek. Bywa gorąco i niewygodnie. Ale to właśnie w świecie palników, płomieni i iskier dziewczyna znalazła swoje miejsce na ziemi. Na pierwszy ogień musi zespawać rury centralnego ogrzewania w Bytomiu. Po godzinach jest fanką motoryzacji i startuje w zawodach wraków.Agnieszkę (Aggie) od zawsze kręciły klucze, śruby i smar. Bohaterka programu spełniła swoje marzenie, zostając mechanikiem samochodowym. Fachu nauczyła się praktycznie sama - podpatrując kolegów. Teraz prowadzi warsztat samochodowy, udowadniając, że kobiety też doskonale wiedzą, co robi się z panewkami i turbinami. Jak odnajduje się w męskim świecie?Ostatnią bohaterka serii jest Lena. To truckerka, która przemierza europejskie drogi za kółkiem 40-tonowych ciężarówek. Szoferka to jej drugi dom: garderoba, sypialnia i jadalnia w jednym! Rzęsy maluje we wstecznym lusterku, a w kabinie potrafi ugotować nawet trzydaniowy obiad! Teraz rusza w trasę do Belgii. Jakie niespodzianki czekają na nią po drodze?"Specjalistki" to historie niezwykłych i ambitnych kobiet. Twardych dziewczyn, które nie tylko weszły do męskiego świata, ale też zaczęły nim zarządzać.