Anna Maria Jopek w serialu "Wikingowie" na History

Łukasz Szewczyk

Dwa oryginalne utwory wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła będą towarzyszyć bohaterom serialu telewizji History "Wikingowie" w kluczowych wydarzeniach ostatniego sezonu. W jednej z kompozycji gościnnie pojawi się Anna Maria Jopek.

Anna Maria Jopek w "Wikingach" na antenie History / Fot. History

- mówi Anna Maria Jopek.-- dodaje.Anna Maria Jopek komentując swój udział w serialu History powiedziała w czasie konferencji prasowej:Anna Maria Jopek wraz z Maciejem Rychłym grającym na dudach wcielają się w słowiańskich śpiewaków, którzy przebywają na wikińskim dworze i towarzyszą w jednej z najważniejszych scen w historii serialu.Twórca serialu "Wikingowie" Michael Hirst poznał twórczość Teatru Pieśń Kozła, jednego z najbardziej nowatorskich zespołów w Europie, dzięki docenionemu przez zagraniczną krytykę przedstawieniu "Return to the Voice" z Fringe Festival w 2014 roku. Na scenie w katedrze św. Idziego w Edynburgu z Teatrem gościnnie wystąpiła wówczas Anna Maria Jopek, a telewizja BBC nakręciła półgodzinny dokument o tym wyjątkowym oratorium o historii Szkocji śpiewanym w języku gaelickim. W ramach prac nad sztuką artyści inspirowali się muzyką celetycką, ale także i wikińską, co szczególnie zwróciło uwagę Hirsta.Mimo, że nagrania na planie "Wikingów" w studiu Ashford w Irlandii wydarzyły się pod koniec 2017 roku, do tej pory trzymane były w ścisłej tajemnicy. Na potrzeby serialu "Wikingowie" Teatr Pieśń Kozła przygotował dwie nowe oryginalne kompozycje, do których muzykę przygotował Maciej Rychły, a tekst napisała Alicja Bral. Tłumaczenia na język gaelicki dokonała Joy Dunlop, a całość wyreżyserował muzycznie Grzegorz Bral. W jednej z pieśni pojawia się improwizacja Anny Marii Jopek, której towarzyszy Łukasz Wójcik, śpiewak Teatru, a w drugiej występuje Monika Dryl. Anna Maria Jopek wraz z Maciejem Rychłym na sierszeńskich, czyli wielkopolskich dudach, zagrali w jednym z odcinków serialu. Drugi utwór z wokalem Moniki Dryl na planie wykonała Georgia Hirst (Torvi).Pomysłodawcą i autorem scenariusza serialu "Wikingowie" jest Michael Hirst, twórca m.in. wyróżnionego Oscarem obrazu "Elizabeth", a także nominowanej do Emmy i Złotego Globu "Dynastii Tudorów".