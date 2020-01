Finały Rundy Zimowej Ekstraklasa Games na żywo w Polsat Games

Łukasz Szewczyk

Tylko szesnastu graczy przebrnęło przez kwalifikacje Rundy Zimowej Ekstraklasa Games, do których zgłosiło się ponad dziewięć tysięcy uczestników. W drugi weekend stycznia przedstawiciele klubów Ekstraklasy spotkają się w studiu Polsat Games. Stawką jest awans do majowego finału i walka o tytuł Mistrza drugiej edycji Ekstraklasa Games.

Ekstraklasa Games w Polsat Games / Fot. Polsat Games

Ekstraklasa Games to oficjalny polski turniej FIFA 20, będący jednocześnie kwalifikacją do Mistrzostw Świata w tej grze. Swoich przedstawicieli na platformach PS4 oraz Xbox One wystawiają wszystkie kluby piłkarskiej Ekstraklasy. Sezon podzielony jest na trzy fazy: Rundę Zimową (Listopad - Styczeń), Rundę Wiosenną (Luty - Marzec) oraz Rundę Finałową (Maj). Eliminacje Rundy Zimowej rozpoczęły się w listopadzie. Szesnastu finalistów zostanie podzielonych na cztery 4-osobowe grupy, rywalizujące w systemie "każdy z każdym". Do ćwierćfinałów awansują dwaj najlepsi gracze z każdej grupy.- powiedział Marcin Mikucki, Dyrektor Komunikacji Marketingu i Sprzedaży Ekstraklasy S.A.Gospodynią studia będzie znana z poprzedniego sezonu Agnieszka Borysiuk. Na stanowisku komentatorskim zasiądą Damian "PLKD" Kornienko oraz Adrian "Kamyk" Kamiński, który rok temu sam brał udział w turnieju jako reprezentant Lecha Poznań. O analizy pojedynków zadbają Filip "Testree" Mątowski oraz Jakub "Jcob" Weber i Patryk "Lachu" Lach. Wszystkie te osoby są doskonale znane w świecie fanów gry FIFA 20.- ocenił Bartosz Pawlik, Dyrektor Programowy Polsat GamesTransmisje Finałów Rundy Zimowej Ekstraklasa Games dostępne będą też online - w serwisach: Twitch.tv/polsatgames, Youtube.com/polsatgames oraz na Facebooku poprzez profile Ekstraklasy i klubów najwyższej polskiej ligi piłkarskiej.