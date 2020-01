Finał Superpucharu Hiszpanii i starcia potęg ligi włoskiej - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie wielki finał Superpucharu Hiszpanii, w którym Real Madryt zmierzy się ze zwycięzcą czwartkowego półfinału FC Barcelona - Atlético Madryt. Stacja pokaże również dziewięć meczów ligi włoskiej, w tym hity AS Roma - Juventus FC, S.S. Lazio - SSC Napoli, Inter Mediolan - Atalanta Bergamo i Cagliari Calcio - AC Milan.

Serie A w Eleven Sports / Fot. Getty Images

W niedzielę odbędzie się finał, w którym Real Madryt zmierzy się ze zwycięzcą czwartkowego półfinału FC Barcelona - Atlético Madryt. To oznacza, że w decydującym meczu kibice obejrzą pierwsze w tym roku El Clasico lub derby Madrytu! Spotkanie zostanie rozegrane na imponującym Jawhara Stadium w Jeddah w Arabii Saudyjskiej. Królewscy awansowali do finału, dzięki środowej wygranej z Valencią CF 3:1 po golach Toniego Kroosa, Isco i Luki Modricia. Co ciekawe, Real tylko raz mierzył się w Supercopa de España z Atlético, a z Barceloną spotkał się w tych rozgrywkach aż siedmiokrotnie. Niezależnie od tego, kto będzie jego rywalem, zapowiadają się wielkie emocje.Od tego roku Superpuchar Hiszpanii odbywa się w formie turnieju. Biorą w nim udział aktualny mistrz i wicemistrz kraju oraz finaliści Pucharu Hiszpanii z ostatniego sezonu. Poprzednią edycję Supercopa de España, rozgrywanego jeszcze w formule z udziałem dwóch drużyn, wygrała FC Barcelona.Ekscytujący weekend z ligą włoską rozpocznie się od starcia Cagliari Calcio z AC Milanem. W składzie Cagliari kibice mogą zobaczyć, który przed tygodniem zaliczył debiut w Serie A TIM w meczu z Juventusem FC. Tym razem polski obrońca będzie musiał uważać na ofensywę Milanu z polującym na kolejne goleoraz czekającym na swoje pierwsze trafienie od powrotu do Rossonerich Zlatanem Ibrahimoviciem.Ciekawie zapowiada się także mecz S.S. Lazio - SSC Napoli. Jego ozdobą powinien być snajperski pojedynek Ciro Immobile w barwach zespołu z Rzymu zw szeregach neapolitańczyków. Ten pierwszy ma już na koncie 19 ligowych goli w tym sezonie, a drugi trafił do bramek rywali w sumie aż pięć razy w czterech ostatnich spotkaniach. W szeregach Azzurrich obok Milika znajdzie się m.in., który w obecnych rozgrywkach spędził na boisku najwięcej minut spośród wszystkich zawodników swojej drużyny.Wśród hitów 19. kolejki będzie też starcie Interu Mediolan z Atalantą Bergamo. Narrazzuri są liderem tabeli, ale muszą mieć się na baczności, bo Atalanta również należy do czołówki, a dodatkowo jest najskuteczniejszym zespołem ligi włoskiej w tym sezonie. Na Stadio Giuseppe Meazza dojdzie do konfrontacji ofensywnych duetów Lukaku - Martinez kontra Muriel - Zapata. Cała czwórka od sierpnia strzeliła w sumie już 42 gole.Weekendowe zmagania na włoskich boiskach zamknie klasyk AS Roma - Juventus FC. Defensywa rzymian spróbuje powstrzymać Cristiano Ronaldo, który rozpoczął nowy rok od hat-tricka i asysty w wygranym meczu z Cagliari Calcio. Z kolei ekipa z Turynu postara się przełamać serię czterech spotkań bez triumfu nad Wilkami na ich stadionie. To będzie wyjątkowe starcie dla, który przeszedł do Juve właśnie z Romy.Brentford FC wygrał sześć ostatnich meczów u siebie i strzelił w nich aż 15 goli. Dzięki obecnej formie ekipa ta awansowała na trzecie miejsce w tabeli Sky Bet Championship i włączyła się do gry o awans do Premier League. To zasługa m.in. Olliego Watkinsa, który zalicza najlepszy sezon w karierze i ma już na koncie 17 bramek. W 27. kolejce Brentford podejmie Queens Park Rangers, czyli zespół który rozpoczął rok 2020 od spektakularnych wygranych z silnymi ekipami Cardiff City (6:1) i Swansea City (5:1). Ofensywą QPR kierują Nahki Wells, Jordan Hugill i Bright Osayi-Samuel. Czy ta trójka poprowadzi swoją drużynę do pierwszego zwycięstwa na Griffin Park od 17 lat?Czwartek (9 stycznia):• 19:55 Półfinał Superpucharu Hiszpanii:komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowski (Eleven Sports 1)Sobota (11 stycznia)• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Antoni Partum• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Piotr CzachowskiNiedziela (12 stycznia):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mikołaj Kruk• 12:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 14:30)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 17:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Filip Kapica• 18:55(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowski, Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik GuziakPoniedziałek (13 stycznia):• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz Zieliński, Filip Kapica