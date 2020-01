Tottenham-Liverpool hitem sportowego weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

W 22. kolejce Premier League najciekawiej zapowiada się rywalizacja Tottenhamu z Liverpoolem.

a starcie "Spurs" z "The Reds" czeka cała Anglia. Podopieczni Jose Mourinho, w przypadku zwycięstwa i - jednocześnie - potknięcia Manchesteru United w meczu z Norwich, mają szansę awansować na 5. miejsce w tabeli, gwarantujące występy w fazie grupowej Ligi Europy. Jednak wygrać nie będzie łatwo, Liverpool w sezonie 19/20 jest nie do zatrzymania, nie przegrał żadnego ligowego meczu i w 20 spotkaniach stracił zaledwie 14 bramek. To najlepszy wynik w lidze. Tymczasem "Koguty" mają najgorszy bilans bramkowy z wszystkich drużyn z "top six".Dodatkowo nie mają kim straszyć w ataku, bo kontuzjowany jest Harry Kane, który w lidze trafiał do siatki 11 razy, co stanowi 30 proc. wszystkich zdobytych przez Tottenham goli w bieżącej kampanii. Włodarze londyńskiego klubu zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i starają się pozyskać z Milanu Krzysztofa Piątka.Za ekipą z Anfield Road przemawia również postać Jurgena Kloppa. Charyzmatyczny Niemiec z drużynami prowadzonymi przez Jose Mourinho rywalizował 10 razy: 4 mecze wygrał, tyle samo zremisował i tylko dwukrotnie zaznał porażki. Zatem, przed "The Special One" nie lada wyzwanie, szansy na triumf być może będzie upatrywał za sprawą duetu Alli-Son. Początek transmisji 11 stycznia o godzinie 18:25 w Canal+ Sport i Canal+ 4K.W ramach "Gorączki Piłkarskiej Soboty", na kanałach sportowych platformy Canal+ transmitowane na żywo będą również mecze Crystal Palace - Arsenal, Manchester United - Norwich i Leicester - Southampton.Piątek (10 stycznia):• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław RudzkiSobota (11 stycznia):• 03:45 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Radosław Hyży• 13:00 - 20:50 "Gorączka Piłkarskiej Soboty" (Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Kamil Kosowski• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 21:00 Premier League:(Canal+ Sport, retransmisja)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 23:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Kamil ChanasNiedziela (12 stycznia):• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 21:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Hubert Radke• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki