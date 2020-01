"Najwyższe piętro" w Polsat News. Znani komentują aktualne wydarzenia, prowadzi Joanna Racewicz

Łukasz Szewczyk

W niedzielę (12 stycznia 2020 toku) na antenie Polsat News pierwsze wydanie programu "Najwyższe piętro". Program poprowadzi Joanny Racewicz

"Najwyższe piętro" to nowy program Polsat News, w którym osoby ze świata kultury, sportu i show-biznesu będą komentować najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia z kraju i ze świata. Widzowie będą mogli poznać punkt widzenia osób na co dzień nie zajmującymi się sprawami szeroko rozumianej polityki czy spraw międzynarodowych. Program poprowadzi Joanna Racewicz.Gośćmi pierwszego odcinka "Najwyższego piętra" (12 stycznia) będą: dziennikarka Małgorzata Domagalik, aktorka Ewa Błaszczyk, reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi oraz psycholog Tomasz Kozłowski. Tematy jakie zostaną omówione w programie to m.in.: pomaganie jako zjawisko społeczne, stosunki polsko-rosyjskie i tzw. "wojna polsko-polska".- mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat."Najwyższe piętro" w każdą niedzielę, o 11:00 w Polsat News.