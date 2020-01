"Zabawa, zabawa", "Projekt Koliber", "Menocchio"- filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in "Zabawa, zabawa", "Projekt Koliber" czy "Menocchio".

Canal+

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(10 stycznia). Jack to z jednej strony piekielnie inteligentny wielbiciel dobrej sztuki, a z drugiej bezwzględny morderca, który traktuje zamordowane przez siebie ciała jako artystyczne eksponaty. Mężczyzna z każdą zbrodnią udoskonala swój krwawy warsztat i jak reżyser na planie filmowym, ustawia zwłoki w konkretnych pozach, aby następnie je sfotografować. Lars von Tier stworzył dzieło, które wymaga od widza mocnych nerwów ale także otwartej głowy, aby później wynagrodzić to z nawiązką.W sobotę premiera filmu(11 stycznia). Dorota to 40-letnia prokurator, która pije, aby nie zwariować. Niestety od czasu do czasu zdarza jej się popełnić niewielkie wykroczenia pod wpływem alkoholu, które ukrywa z pomocą immunitetu oraz wpływowego męża. Magda to studentka, która lubi często i intensywnie imprezować. Mimo wszystko udaje jej się zdobywać świetne oceny i radzić sobie w pracy, więc nikt nie robi jej wyrzutów z powodu nadużywania alkoholu. Teresa jest z kolei szanowanym chirurgiem, a zarazem ordynatorką szpitala dziecięcego, która nie odmawia sobie alkoholu nawet w pracy. Wkrótce, w życiu każdej z kobiet nastąpią wydarzenia, po których ich problem przybierze na sile. Czy wspierane przez rodziny i przyjaciół bohaterki zdążą go w porę pokonać?W niedzielę(12 stycznia). Stéphane (Kad Merad) zawsze marzył o synu. Niestety razem ze swoją żoną Suzanne (Julie Gayet) mają jedynie trzy córki. Wszystkie są piękne i inteligentne. Niespełnionemu mężczyźnie udaje się znaleźć sposób na poradzenie sobie z rozczarowaniem. Otacza ojcowską opieką partnerów swoich córek. Traktuje ich jak synów, zupełnie nie dostrzega ich wad i stara się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Tymczasem Alexia (Pauline Étienne), jego najmłodsza córka, zamierza rozstać się z Thomasem (Guillaume Labbé), znakomitym zawodnikiem rugby, i związać z młodym lekarzem. Jej ojcu stanowczo się to nie podoba. Próbuje wymóc na córce, by pozostała przy Thomasie, którego darzy szczerym uwielbieniem.W piątek HBO fianł trzeciego sezonu polskiego serialu(10 stycznia). Na granicy nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze. Akcja trzeciego sezonu zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.Niedzielną Megapremierą będzie film(12 stycznia). Dwóch kuzynów z Nowego Jorku Vincent (Jesse Eisenberg) i Anton (Alexander Skarsgård) ma już dość bycia pionkami swojej szefowej - bezdusznej Evy Torres (Salma Hayek). Mężczyźni zamierzają postawić nowojorską giełdę na głowie. Ich marzeniem jest położenie kabla światłowodowego pomiędzy Kansas a New Jersey, co pozwoliłoby im zyskać kilka milisekund przewagi w cyfrowym handlu i zarobić miliony. Bohaterowie stawiają wszystko na jedną kartę z nadzieją, że uda im się dopiąć swego. Intrygujący thriller z nominowanymi do Nagrody Akademii Salmą Hayek i Jesse'm Eisenbergiem oraz wyróżnionym Złotym Globem Alexanderem Skarsgårdem w rolach głównych.W piątek na antenie Cinemax(10 stycznia). Karen (Zoë Tapper) i John (Edward Speleers) stracili radość w swoim związku w chwili, kiedy dowiedzieli się, że nie mogą mieć dzieci. Teraz ich życie przypomina wegetację na granicy rozwodu. Kiedy jednak świat zaczyna pogrążać się w chaosie z powodu pandemii, która zamienia ludzi w zombie, para musi zacząć razem działać. Zamykają się w mieszkaniu i czekają na ratunek. Kiedy świat stoi nad przepaścią, Karen i John próbują wskrzesić utraconą miłość. Oryginalny komediodramat z elementami horroru autorstwa niesztampowego Antonio Tubléna (The Amazing Death of Mrs Müller). Doskonale zrealizowana i ciekawa pod względem wizualnym produkcja portretuje małżeństwo na granicy rozpadu w czasach apokalipsy.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(11 stycznia). Elpida (Stella Fyrogeni) jest sfrustrowaną gospodynią domową w średnim wieku, która żyje u boku despotycznego męża. Samotna i zagubiona w swoich pragnieniach kobieta trwa w smutnej monotonii. Pewnego dnia jej rutyna zostaje przerwana za sprawą przystojnego robotnika... Dojrzały debiut pochodzącej z Cypru reżyserki Toni Mishiali przedstawia portret psychologiczny kobiety w średnim wieku, którą zmaskulinizowana i przesiąknięta egoizmem kultura stara się wypchnąć na margines. Obraz jest swego rodzaju krytyką patriarchatu i obieranych przez kobiety i mężczyzn ról w społeczeństwie.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(12 stycznia). W 1999 roku nastoletnia Celeste (Raffey Cassidy) doświadcza tragedii, która winduje ją na szczyty sławy i robi z niej gwiazdę muzyki pop. Od tamtej pory dziewczyna jest na świeczniku, a jej kariera rozwija się w cieniu zjawisk, które naznaczyły XXI wiek: ataków terrorystycznych, szkolnych strzelanin, medialnej rewolucji. W 2017 roku dorosła Celeste (Natalie Portman) planuje swój powrót na szczyt, wydając płytę pt. "Vox Lux". Wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Lwem Jutra młody, charyzmatyczny i wzbudzający kontrowersje reżyser Brady Corbet przedstawia pełne przepychu studium fenomenu gwiazd popu i pokazuje ich wpływ na współczesne społeczeństwo.Natomiast w Cinemax2(12 stycznia). Włochy, końcówka XVI wieku. Zagrożony przez rozkwit protestantyzmu Kościół rzymskokatolicki inicjuje Inkwizycję. Stary i uparty młynarz o imieniu Menokio (Marcello Martini), który pochodzi z zagubionej w górach małej wioski Friuli, postanawia sprzeciwić się nowemu porządkowi. Oskarżony o herezję ignoruje błagania przyjaciół i rodziny i zamiast uciekać, staje przed sądem. Zmęczony wszechobecną przemocą i niesprawiedliwością Menokio jest przekonany, że jest równy każdemu biskupowi, inkwizytorom, a nawet papieżowi. Naiwnie wierzy, że jego czyny i słowa odmienią Kościół i ludzi go tworzących. Dramat historyczny przywołujący czasy Świętej Inkwizycji. Historia obrazu opowiedziana jest z punktu widzenia odważnego młynarza, który postanowił przeciwstawić się wszechwładnej instytucji.