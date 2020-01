30 lat RMF FM. Urodzinowa ramówka, wspomnienia, wszyscy prowadzący na antenie

Łukasz Szewczyk

W połowie stycznia 2020 roku radio RMF FM będzie świętowało 30 rocznicę powstania. Z tej okazji stacja przygotowała specjalną ramówkę i nie tylko.

15 stycznia 2020 roku z okazji swoich trzydziestych urodzin radio RMF FM przygotowało specjalną ramówkę. Przez cały dzień na antenie będzie można usłyszeć (prawie) wszystkich prowadzących, takich jak: Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski, Mariusz Kałamaga, Ola Filipek, Daniel Dyk, Natalia Kawałek, Jacek Tomkowicz, Mateusz Opyrchał. Darek Maciborek, Marcin Jędrych .Na antenie pojawi się także wiele gwiazd składających życzenia RMF FM, a wyjątkową okazję do świętowania podkreśli specjalny dżingiel: "RMF FM najlepsza muzyka... od 30 lat".Wieczór wypełnią aż dwie imprezy urodzinowe. Od 18:00 do 22:00 Darek Maciborek i Marcin Jędrych podzielą się wspomnieniami z historii radia (także tymi pikantnymi). Marcin Jędrych otworzy swoje archiwa z dżinglami, piosenkami i programami i telefonami od słuchaczy, które zapisały się w historii RMF FM. Od 22.00 do 02.00 Paweł Jawor i Krzysztof Urbaniak opowiedzą o radiowej kuchni, zabawnych wpadkach, a dziennikarze ujawnią swoje ukryte dotąd talenty.Jedną ze specjalnych urodzinowych niespodzianek przygotowanych dla słuchaczy przez radio RMF FM jest szansa wygrania aż miliona złotych w urodzinowej edycji "Szczęśliwej Loterii" na antenie RMF FM.Nagroda główna w loterii w wysokości miliona złotych będzie znajdowała się w jednym z loteryjnych sejfów przez trzy dni: w poniedziałek 13 stycznia, wtorek 14 stycznia oraz we środę 15 stycznia (dzień urodzin radia).W tych dniach Słuchacze RMF FM będą mogli wygrać tę rekordową sumę. Codziennie przewidziane są także dodatkowe, cenne nagrody gwarantowane.