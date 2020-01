Łukasz Szewczyk

Przemek Kossakowski poprowadzi polską edycję "Down the road". Premiera wiosną w TTV

Zespół Downa dotyka jedną na 700 osób. To jeden chromosom więcej, który zmienia wszystko. "Down the road. Zespół w trasie" opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemkiem Kossakowskim ruszają w podróż po sześciu krajach. Zmierzą się ze stereotypami, które często określają ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki.