"Boże ciało" walczy o Oscara! Odkodowana transmisja gali w Canal+

Łukasz Szewczyk

Canal+ wyemituje galę wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Transmisja z najważniejszego wydarzenia w świecie filmu będzie miała miejsce w nocy z 9 na 10 lutego 2020 roku. Oscary zostaną wyemitowane w paśmie odkodowanym.

W nocy z 9 na 10 lutego 2020 roku miłośnicy kina będą mogli oglądać na żywo 92. ceremonię wręczenia Oscarów, którą poprzedzą rozmowy w studiu z ekspertami z branży filmowej. Transmisja gali będzie odkodowana dla wszystkich abonentów Platformy Canal+ oraz wybranych operatorów kablowych.W godzinach 00:30 - 2:00 będzie mieć miejsce transmisja z czerwonego dywanu. O godzinie 2:00 czasu polskiego rozpocznie się gala oscarowa. Planowany koniec transmisji to 5:00. Tego samego dnia (10 lutego) o godz. 22:30 Canal+ wyemituje skrót z gali.Studio oscarowe Canal+ poprowadzą dziennikarze filmowi Karolina Korwin-Piotrowska (prowadząca "Aktualności filmowe" w Canal+) oraz Błażej Hrapkowicz (prowadzący "Kino mówi" w Ale kino+).Jednym z faworytów do statuetki za najlepszy film nieanglojęzyczny jest koprodukcja Canal+, "Boże ciało" w reżyserii Jana Komasy. Film od momentu premiery na festiwalu w Wenecji zdobył do tej pory już kilkadziesiąt nagród na wielu imprezach filmowych na całym świecie.