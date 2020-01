Bajkowe ferie z Jambox. Odkodowane kanały TV

Łukasz Szewczyk

Już po raz trzeci Telewizja Jambox organizuje najmłodszym abonentom w całej Polsce bajkowe ferie zimowe.

Od 13 stycznia do 23 lutego 2020 roku wszyscy abonenci telewizji Jambox będą mogli oglądać kanały dziecięce CBeebies, Polsat JimJam, Nicktoons i 2x2 bez dodatkowych opłat. Będą one odkodowane w okresie ferii zimowych trwających w całej Polsce, niezależnie od województwa. W tym roku jednak po raz pierwszy Telewizja Jamboxorganizuje bajkowe ferie dla abonentów wszystkich pakietów, w tym Start, Mini i pakietów Plus.Kanały 2x2, CBeebies i POLSAT JimJam na co dzień znajdują się w pakiecie Więcej Bajek, na pozycjach kolejno 286, 282 i 280. Kanał CBeebies jest również w pakiecie Bogatym. Czwarty z odkodowanych kanałów, Nicktoons, na co dzień dostępny w pakietach Korzystny, Bogaty, Wielotematyczny Super HD, Wielotematyczny Mega HD pod numerem.