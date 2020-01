Mecze Pucharu Anglii na żywo w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

We wtorek i w środę (14 i 15 stycznia 2020 roku) E pokaże na żywo powtórzone spotkania trzeciej rundy The Emirates FA Cup, czyli Pucharu Anglii - najstarszych na świecie rozgrywek z udziałem klubów piłkarskich.

Tradycyjnie obowiązuje w nich zasada, że jeśli mecz zakończy się remisem, do wyłonienia triumfatora konieczne jest kolejne starcie. Ponownie trudne zadanie czeka prowadzony przez słynnego José Mourinho Tottenham Hotspur, który w pierwszym meczu nie zdołał pokonać Middlesbrough FC. Rywale Kogutów prezentują świetną formę - wygrali cztery z pięciu ostatnich ligowych potyczek i we wtorek w Londynie mogą sprawić niespodziankę.Wyrównane starcie zapowiada się na Old Trafford, ponieważ ekipy Manchesteru United i Wolverhampton Wanderers dzielą w tabeli Premier League tylko trzy punkty. Czerwone Diabły w środę postarają się wykorzystać atut własnego boiska oraz rewelacyjną formę Marcusa Rashforda, który w sobotę strzelił dwa gole w meczu ligowym. Czy wprowadzi United do czwartej rundy Pucharu Anglii?Jeśli w powtórzonym spotkaniu The Emirates FA Cup także padnie remis, to o awansie zdecyduje dogrywka i ewentualnie rzuty karne.Plan transmisji:Wtorek (14 stycznia):• godz. 21.00:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiŚroda (15 stycznia):• godz. 20.40:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica