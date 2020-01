Polska edycja "Hotel Paradise" od lutego w TVN7. Prowadzącą Klaudia El Dursi

Łukasz Szewczyk

Wiosną 2020 roku na antenie TVN7 wystartuje pierwsza, polska edycją kultowego na całym świecie formatu "Hotel Paradise". Prowadzącą reality-show została Klaudia El Dursi - influencerka i uczestniczka ostatniej edycji "Top Model".

Klaudia El Dursi / Fot. TVN

"Hotel Paradise" to format, który stał się pierwowzorem dla innych tego typu programów reality, naśladujących jego założenia. Pierwsza edycja została wyemitowana w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku. Od tego czasu powstało 56 edycji w 14 krajach na całym świecie. Polska wersja zostanie zrealizowana na indonezyjskiej wyspie Bali.Program poprowadzi elektryzująca uczestniczka Top Model i influencerka - Klaudia El Dursi, która od momentu pojawienia się w telewizji wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno wśród widzów, jak i internautów.Zasady z pozoru są proste - mieszkańcy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. To nie tylko kolejny tydzień egzotycznych wakacji na rajskiej wyspie, to również krok bliżej do wygrania 100 tyś. złotych. Aby osiągnąć swój cel będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę. Co tydzień w Hotelu Paradise będą pojawiać się nowi mieszkańcy. Strategia i spryt, a może lojalność i prawdziwe uczucie - co pomoże im zostać na Bali jak najdłużej i dojść do wymarzonego finału? Ile z maksymalnej puli uda się wygrać finalistom? Czy pieniądze trafią do obojga czy tylko do jednego z nich? Tego widzowie i sami uczestnicy dowiedzą się dopiero w ostatnim odcinku, kiedy przyjdzie im sprawdzić lojalność swojego partnera.Widzowie będą mogli śledzić losy mieszkańców "Hotelu Paradise" od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 na antenie TVN7 oraz w Playerze, gdzie zostanie udostępniona wersja "director's cut", czyli dłuższe i niecenzurowane odcinki. Oprócz tego, również w Playerze zostaną wyemitowane "Nagrania z raju", czyli dodatkowe materiały o charakterze streamu oraz "Host-Show", w którym prowadząca opowie o swoich przemyśleniach, skomentuje zachowania uczestników oraz pokaże backstage z planu.Dystrybutorem praw do wersji oryginalnej jest firma Passion Distribution. Polską wersję formatu produkuje firma Golden Media Polska.