Serial "Ciężar prawdy" premierowo w AXN

Łukasz Szewczyk

Premierowy luty na antenie AXN.

Kanał AXN na luty 2020 roku przygotował premierę serialu. Produkcja przedstawia historię prawniczki, Joanny Hanley (Kristin Kreuk), która powraca do swojego rodzinnego miasteczka jako przedstawiciel firmy farmaceutycznej. Broni klienta pozwanego przez chore dziewczynki, które reprezentuje w sądzie jej kolega ze szkolnej ławki, Billy Crawford (Peter Mooney). Po wygranej Joanna odkrywa, że jej klient jest winny, a młode kobiety z miasteczka cierpią na niekontrolowane ataki, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Postanawia zostać w miasteczku i pomóc rozwiązać zagadkę, a przy okazji rozwiązać kilka osobistych spraw i poznać rodzinne sekrety.Premiera serialu "Ciężar prawdy" w poniedziałek 3 lutego o 22:00 w AXN. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek o 22:00.Wśród lutowych premier także. Jest to adaptacja bestsellerowej sagi Stephena Kinga. 11-letniego Jake'a Chambersa (Tom Taylor) nawiedzają wizje z równoległej, apokaliptycznej rzeczywistości. W tajemniczych snach chłopiec widzi ciemną wieżę, Człowieka w Czerni (Matthew McConaughey), który chce ją zniszczyć i doprowadzić do końca świata, oraz Rewolwerowca (Idris Elba), który stara się mu w tym przeszkodzić. Matka Jake′a oraz psychiatrzy uważają, że koszmary Jake'a to wynik traumy po śmierci jego ojca. Wszystko się zmienia, gdy w nowojorskim mieszkaniu rodziny pojawiają się ludzie z równoległego świata, a Jake musi uciekać.Premiera filmu "Mroczna wieża" w sobotę 22 lutego o godz. 20:00 w AXN.