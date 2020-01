"Zaginione miejsca". Discovery Channel szuka odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z historii

Łukasz Szewczyk

Podróżnik-odkrywca Justin Fornal oraz filmowiec Emiliano Ruprah ruszają w świat, aby rozwikłać najbardziej tajemnicze zagadki historii. Wykorzystując kilkusetletnie mapy oraz najnowocześniejsze metody analizy obrazu, próbują odwzorować bieg wydarzeń i dotrzeć do zapominanych miejsc i sekretów przeszłości.

"Zaginione miejsca" w Discovery Channel / Fot. Discovery Channel

W nowej serii "Zaginione miejsca" dwóch śmiałych podróżników -- Justin i Emiliano -- rzucają wyzwanie najpopularniejszym legendom i zagadkom z przeszłości. Sprawdzą, ile jest prawdy w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie i spróbują znaleźć zagubione skarby naszego dziedzictwa. Już w pierwszym odcinku postarają się namierzyć wrak angielskiego statku pełnego skradzionych skarbów, który według przypowieści leży pod piaskami pustyni w Kalifornii. W kolejnych epizodach wyruszą na poszukiwanie zagubionej w górach Arizony kopalni złota, w której -- jak głoszą legendy -- wciąż znajduje się cenny kruszec wart 200 milionów dolarów. Sprawdzą też, czy to prawda, że Templariusze wywieźli swoje skarby do Ameryki, dopływając do nowego lądu przed Krzysztofem Kolumbem. Podejmą także próbę zlokalizowania Arki Przymierza. W swoich poszukiwaniach wykorzystają niezliczone stare mapy i obrazy terenu, wykonane najnowszym urządzeniami do mapowania laserowego. W eksploracjach nieznanych obszarów pomoże im grupa doświadczonych badaczy. Czy uda im się dokonać przełomowego odkrycia?"Zaginione miejsca" we wtorki o godzinie 23.00 (od 14 stycznia 2020 roku) na antenie Discovery Channel.