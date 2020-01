Radio Zet w zimowe ferie odwiedzi 12 miast

Łukasz Szewczyk

Podczas tegorocznych ferii Radio ZET zawita do dwunastu miejscowości. Zimowe atrakcje czekają na gości odwiedzających górskie kurorty, ale też na mieszkańców miast położonych w innych częściach Polski.

W ramach "stacja odwiedzi Ustroń (17-19.01), Starogard Gdański (24-26.01), Grudziądz (31.01-02.02), Inowrocław (7-9.02), Kluczbork (14-16.02) oraz Kołobrzeg (21-23.02). Mieszkańcy tych miejscowości będą mogli skorzystać z syntetycznego lodowiska z wypożyczalnią łyżew, zjeżdżalni pontonowej, wziąć udział w zawodach na torze do nart biegowych, a najmłodsi sprawdzą swoje umiejętności snowboardowe w szkółce prowadzonej przez profesjonalnych instruktorów. Wszystkie przygotowane atrakcje odbędą się na specjalnych matach igielitowych, gwarantujących dobrą zabawę dla całych rodzin bez względu na pogodę. W każdą sobotę na miejscu akcji będzie można spotkać się z Marcinem Wojciechowskim, który w godzinach 17-20 na żywo poprowadzi "Listę przebojów Radia ZET".W ferie do górskich kurortów ponownie zawitają również miasteczka. W specjalnych strefach będzie można wziąć udział w licznych zabawach i konkursach z nagrodami, przetestować najnowsze modele sprzętu narciarskiego czy napić się gorącej herbaty i skosztować przygotowanych przekąsek. W miasteczkach przewidziano spotkania z dziennikarzami Radia ZET - Michałem Adamskim, Kamilem Noselem i Michałem Korościelem. Zimowa trasa "Startu do nart z Radiem ZET" liczy sześć przystanków: Czarna Góra (17-19.01), Wisła-Cieńków (24-26.01), Szczyrk-Skrzyczne (31.01-2.02), Czarny Groń (7-9.02), Krynica-Słotwiny (14-16.02) oraz Białka (21-23.02).Relacje ze wszystkich wydarzeń będzie można usłyszeć na antenie Radia ZET oraz zobaczyć w social mediach stacji.Producentem obu akcji jest Eurozet Live.