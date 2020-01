Telewizja skutecznie rozwija ludzkie pasje

Łukasz Szewczyk

Telewizja to wiodące źródło inspiracji i informacji na temat ulubionych zainteresowań odbiorców. Ma znacznie silniejszy wpływ na wyzwalanie w ludziach pasji niż social media - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Discovery w 13 krajach na całym świecie, w tym w Polsce.

Pasje najczęściej deklarowane przez Polaków

Aż 95% badanych w Polsce wskazało telewizję jako główne narzędzie rozwijania swoich życiowych pasji - o 10 p.p. więcej niż YouTube (85%) czy social media (69% wskazań). Na wszystkich badanych rynkach telewizja została wymieniona jako medium napędzające pasje wśród odbiorców przez 93% osób. Drugim pod względem popularności źródłem były social media (67% wskazań), a trzecim - inne osoby (66%).Telewizja okazała się również znacznie skuteczniejsza niż YouTube czy inne kanały społecznościowe we wzbudzaniu zainteresowań odbiorców. Pytani o media, które w największym stopniu przyczyniają się do odnajdowania własnych pasji badani w wieku 35-54 lat wskazywali na TV pięć razy częściej niż na social media. Także w młodszej, trudniejszej w dotarciu, grupie docelowej osób w wieku 18-24 lata telewizja dwa razy częściej od mediów społecznościowych przyczynia się do odnalezienia własnego hobby.Jeszcze silniej widać tę zależność na polskim gruncie. Polacy w wieku 35-54 lat wskazywali na telewizję jako medium inspirujące do posiadania pasji siedem razy częściej niż na YouTube i social media, a młodsi (18-24 lata) wybierali telewizję odpowiednio trzy i pół razy częściej.- mówi Marcin Barcz, dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej i członek zarządu TVN, należącego do Grupy Discovery.Badanie ujawniło, że aż 9 na 10 ankietowanych na 13 rynkach na całym świecie uważa, że posiadanie zainteresowań przyczynia się do silniejszego poczucia samorealizacji i spełnienia, przez co istotnie wpływa na poziom zadowolenia z życia, subiektywne odczucie szczęścia i optymizm. Tyle samo respondentów przyznało, że dzięki pasjom lepiej radzimy sobie z codziennym stresem, a według 8 na 10 osób posiadanie hobby jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.- mówi Fulvia Nicoli, EVP Content & Product w Discovery.Posiadanie pasji wzmacnia u ludzi poczucie sprawczości i kontroli. Badanie pokazało, że ludzie z pasją są o 43 procent bardziej pewni siebie przy podejmowaniu decyzji. Zainteresowania pozwalają również dokładniej określić i zdefiniować własną tożsamość. 89% badanych twierdziło, że oddając się swoim zainteresowaniom "czują się najbardziej sobą".Projekt uwzględnił jednocześnie społeczne znaczenie pasji. Zainteresowania zbliżają nas do innych osób. To wokół nich powstają społeczności pasjonatów, dzięki którym możemy realizować potrzebę przynależności do wspólnoty, a także ograniczyć towarzyszące nam we współczesnym świecie poczucie izolacji i osamotnienia. 73% osób uważa, że dzięki pasji zyskuje poczucie przynależności i krąg przyjaciół, na których może polegać, a 8 na 10 badanych twierdzi, że dzieli pasję z rodziną i znajomymi.Uczestnicy badania deklarowali posiadanie średnio 4 pasji. Kulinaria oraz natura i świat zwierząt stanowiły dwa najpopularniejsze obszary zainteresowań na wszystkich trzynastu badanych rynkach. Tematy związane z jedzeniem to najważniejsza pasja dla mieszkańców Polski (53% wskazań), Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Holandii, południowej Afryki i Hiszpanii. Trzecie miejsce ex aequo zajęły wiedza i historie wyjątkowych ludzi. Mieszkańcy Turcji, motywowani chęcią zrozumienia dzisiejszego świata, na pierwszym miejscu wśród swoich pasji wymieniali najczęściej wiedzę.