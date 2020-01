Derby Mediolanu, hity Bundesligi i LaLiga - luty w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W lutym widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć prestiżowe derby Mediolanu, w których Inter zmierzy się z AC Milanem. Nie zabraknie również innych spotkań ligi włoskiej z udziałem takich drużyn jak Juventus FC czy SSC Napoli. Stacja pokaże także hit Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a RB Lipsk oraz mecze czołowych klubów ligi hiszpańskiej m.in. FC Barcelony i Realu Madryt.

Drby Mediolanu w ELeven SPorts / Fot. Getty Images

Najważniejszym wydarzeniem lutego w lidze włoskiej będą prestiżowe derby Mediolanu, w których Inter zagra z AC Milanem. W ekipie Nerazzurrich będzie można zobaczyć skutecznych napastników Romelu Lukaku i Lautaro Martineza. Z kolei w ataku Rossonerrich nie powinno zabraknąć snajperskiego duetu Zlatan Ibrahimović -. To może oznaczać, że na słynnym San Siro padnie dużo goli! Milan nie wygrał z lokalnym rywalem od siedmiu spotkań. Czy w najbliższym starciu przełamie tę niekorzystną serię?W innym trudnym meczu Inter zmierzy się na wyjeździe z S.S. Lazio, czyli jednym z groźnych konkurentów w walce o mistrzostwo Włoch. Defensywa mediolańczyków należy do najlepszych w Europie, ale na Stadio Olimpico będzie musiała powstrzymać Ciro Immobile, czołowego strzelca ligi włoskiej w tym sezonie.Ciekawie zapowiada się także konfrontacja Juventusu FC z ACF Fiorentiną. W bramce Juve stanie, a między słupkami Violi wystąpi. W poprzednim starciu tych ekip obaj zachowali czyste konto. Czy dokonają tego ponownie? Nie będzie o to łatwo, bo Drągowskiego spróbują pokonać doświadczeni Cristiano Ronaldo i Gonzalo Higuain, a Szczęsnego młodzi Federico Chiesa i Dusan Vlahović.Polskich piłkarzy nie powinno zabraknąć także na Sardegna Arena, gdzie Cagliari Calcio podejmie SSC Napoli. Czy występujący w ofensywie neapolitańczykówsforsują obronę Cagliari, w której coraz lepiej radzi sobie Sebastian Walukiewicz?Najważniejsze transmisje:• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - ACF Fiorentina (Bartłomiej Drągowski, Szymon Żurkowski), niedziela, 2 lutego• Inter Mediolan - AC Milan (Krzysztof Piątek), niedziela, 9 lutego• S.S. Lazio - Inter Mediolan, niedziela, 16 lutego• Cagliari Calcio (Sebastian Walukiewicz) - SSC Napoli (Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński), niedziela, 16 lutegoLutowym hitem Bundesligi będzie starcie broniącego mistrzostwa Niemiec Bayernu Monachium z RB Lipsk, czyli jednym z głównych konkurentów do tego trofeum w tym sezonie. Na Allianz Arena dojdzie do snajperskiego pojedynkuw ekipie gospodarzy z Timo Wernerem w szeregach drużyny z Lipska. Polak zalicza fantastyczne rozgrywki i chce udowodnić, że to jemu ponownie należy się tytuł króla strzelców Bundesligi. Z kolei Werner walczy o miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji Niemiec na UEFA EURO 2020. Goście przystąpią do tego spotkania silnie zmotywowani, bo przegrali wszystkie dotychczasowe mecze w Monachium nie zdobywając w nich ani jednej bramki. Czy tym razem uda im się pokonać utytułowanego rywala?Najważniejsza transmisja:• Bayern Monachium (Robert Lewandowski) - RB Lipsk, niedziela, 9 lutegoW lutym ELEVEN SPORTS pokaże około dwudziestu meczów LaLiga Santander. Widzowie będą mogli śledzić rywalizację z udziałem broniącej mistrzostwa Hiszpanii FC Barcelony oraz jej najgroźniejszych przeciwników: Realu Madryt i Atlético Madryt. Kibicom zaprezentują się także Sevilla FC, Real Sociedad i Valencia CF, a więc ekipy, które również mają ambicje sięgające wysokich miejsc w tabeli.Jednym z hitów miesiąca będzie starcie nieprzewidywalnego Realu Betis z FC Barceloną. W czterech poprzednich meczach tych drużyn padły w sumie aż 24 bramki, a w jednym z nich Barça sensacyjne przegrała 3:4. Co ciekawe, trenerem Betisu był wówczas Quique Setién, od połowy stycznia 2020 roku szkoleniowiec... Dumy Katalonii. Tym razem Leo Messi i spółka również mogą spodziewać się trudnej przeprawy, bo Betis sprawił w obecnym sezonie już kilka niespodzianek m.in. pozbawiając punktów Real Madryt i Valencię CF.Najważniejsza transmisja:• Real Betis - FC Barcelona, niedziela, 9 lutego