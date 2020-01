Tokarczuk, Bielenia, Słowik, Orliński, Król , Polyslash z Paszportami Polityki 2019

Łukasz Szewczyk

Już po raz 27. na uroczystej Gali w Teatrze Polskim zostały wręczone nagrody Paszporty Polityki dla wybitnych młodych twórców i artystów.

Laureaci Paszportów Polityki 2019 / Fot. materiały prasowe

Ta najbardziej prestiżowa nagroda kulturalna w Polsce przyznawana jest od ćwierć wieku na podstawie wskazań niezależnych krytyków z różnych mediów, którzy nominują, ich zdaniem, najciekawsze osobowości twórcze minionego roku.Laureaci Paszportów POLITYKI za 2019 rok:• Film:- za kreację aktorską w filmie "Boże Ciało"• Teatr:- za spektakle podejmujące ważną tematykę społeczną i budzące emocje• Literatura:- za oryginalne spojrzenie na lata 80. i 90. w powieści "Zimowla"• Sztuki wizualne:- za prace, w których pozornie uporządkowany świat nagle ukazuje pęknięcia, rysy, podwójne dno• Muzyka poważna:- za najnowszą płytę "Facce d'amore" i za kontynuację świetnie rozpoczętej światowej kariery• Muzyka popularna:- za piosenki łączące poetycką lakoniczność, surrealistyczną wyobraźnię i niezwykłe wyczucie melodii• Kultura cyfrowa:- za "We. The Revolution", jeden z najważniejszych komentarzy do współczesności w świecie gier wideo.Nagrodę specjalną, tytuł Kreatora Kultury, otrzymała noblistka. Nagrodę wręczyła Kasia Kieli, prezes i dyrektor Zarządzająca Discovery w regionie EMEA oraz profesor Janusz Fogler, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia ZAiKS.Laureatów nagrody wybrała kapituła złożona z dziennikarzy tygodnika Polityka.