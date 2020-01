Muzyka na zimę, zabawa i sport. Ferie z radiową Czwórką

Łukasz Szewczyk

Przez cały czas trwania ferii zimowych na antenie Czwórki pojawią się specjalne cykle poradnicze, sportowe ciekawostki, informacje dotyczące bezpieczeństwa zimą oraz muzyczne playlisty snowtrack układane przez dziennikarzy i muzyków.

W każdy czwartek w audycji(godz. 10.00-12.00) Damian Sikorski zaprezentuje nową odsłonę zimowej playlisty. Dziennikarz poprosi znanych muzyków i dziennikarzy o wybranie 10 utworów, które towarzyszyć będą zimowym aktywnościom. Listy udostępnione zostaną na stronie czworka.online tak, by słuchacze mieli do nich szybki i łatwy dostęp.- mówi Damian Sikorski, dziennikarz muzyczny Czwórki.Czwórka obecna będzie podczas najważniejszych imprez zimowych w całym kraju. Dziennikarze spotkają się ze słuchaczami m.in. podczas Międzynarodowych Zawodów Robotycznychwe Wrocławiu (25 stycznia), w trakcie imprezy dla snowboardzistóww Białce Tatrzańskiej (1 lutego) oraz na największym festiwalu muzyki i sportów zimowych w Polscew Szczyrku (28-29 lutego).Przez cały czas trwania ferii w audycjach pojawią się tematy dotyczące bezpieczeństwa, aktywnego wypoczynku, wyboru sprzętu, nowinek technologicznych, wydarzeń kulturalnych i sportowych. W cykluw audycji(godz. 6.00-9.00) Kamil Jasieński poleci najlepsze imprezy klubowe. Z kolei Ada Janiszewska w cykluw audycji(10.00-12.00) zaprosi słuchaczy na bezpłatne wydarzenia kulturalne: wystawy, spektakle, pokazy filmów, kluby dyskusyjne w Polsce i te na całym świecie, dostępne przez Internet.Karina Terzoni w audycjiw specjalnym serwisieprzygotuje przegląd bezpłatnych wydarzeń sportowych w całej Polsce. WCzwórki dziennikarze informować będą o sportowych wydarzeniach odbywających się w trakcie ferii w całym kraju, a także o pogodzie i warunkach w górach.Patryk Kuniszewicz wraz z reporterami(12.00-13.00) przybliży zimowe ciekawostki naukowe. Słuchacze poznają m.in. właściwości wełny merynos, dowiedzą się z jakich materiałów produkowane są narty, skąd pochodzą poszczególne style łyżwiarskie i jak działają gogle.Z kolei wprzez sześć kolejnych piątków (od 17 stycznia do 21 lutego w godz. 15.00-15.30) w cyklureporterzy Czwórki odwiedzą m.in. serwis narciarsko-snowboardowy, porozmawiają z instruktorami sportów zimowych, będą relacjonować rozgrzewki biegówkowe dla ochotników oraz sprawdzą czy maszer i jego zaprzęg już doczekali się pierwszych biegów w zimowych okolicznościach przyrody.Kuba Marcinowicz w technologicznej audycjibędzie testował aplikacje przydatne zimą, m.in.czy. Dziennikarze sprawdzą popularne "apki" pogodowe, te dotyczące górskich szlaków, związane z wyciągami narciarskimi, lodowiskami i najlepszymi trasami narciarskimi po to, by słuchacze mieli dostęp do najlepszych programów i nowinek technologicznych, które ułatwią przygotowanie zimowego wyjazdu.To wciąż nie koniec atrakcyjnych tematów w przygotowanej na czas ferii zimowej ramówce Czwórki. Prowadzący- Ola Jasińska i Mateusz Kulik sprawdzą, co kryje się pod hasztagiem #ferie na Instagramie. Przegląd najciekawszych wpisów i "tagów" z tygodnia pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak słuchacze Czwórki spędzają ferie: w górach, przy kominku, na stoku, a może... nad morzem? Dodatkowo Mateusz Kulik wbędzie omawiał gry, które klimatem i tematyką nawiązują do zimy.