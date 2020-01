Drugi sezon kryminalnego serialu "Babylon Berlin" w HBO i HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

Oparty na bestsellerowym cyklu powieści Volkera Kutschera serial kryminalny "Babylon Berlin" wraca z kolejnym sezonem. Serial został wyróżniony Europejską Nagrodą Filmową.

Drugi sezon "Babylon Berlin" w HBO GO i HBO / Fot. HBO

Nowy, dwunastoodcinkowy sezon serialu "Babylon Berlin" oparty jest na drugiej powieści bestsellerowego cyklu Volkera Kutschera pt. Cicha śmierć. W nowych odcinkach główny inspektor Gereon Rath i Charlotte Ritter będą prowadzić kolejne śledztwo w sprawie morderstwa.W Berlinie końca lat dwudziestych mieszkańcy pogrążają się w długach, spekulacje finansowe nieuchronnie prowadzą do krachu, a prawicowa partia narodowa wykorzystuje coraz bardziej brutalne metody, aby wprowadzać swoich ludzi do policji i administracji państwowej. Jednak nawet w najtrudniejszej sytuacji jest nadzieja - pomimo morderstwa i rozpaczy Rath odnajduje miłość i doświadcza poczucia solidarności. Szalone lata dwudzieste to czas niepohamowanego pragnienia życia i realizacji pasji we wszystkich ich aspektach.Akcja najnowszego sezonu rozpoczyna się na kilka tygodni przed Czarnym Piątkiem, kiedy na giełdzie dochodzi do gwałtownego krachu. Inspektor Gereon Rath i Charlotte Ritter prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa aktorki Betty Winter, która została zamordowana w brutalny sposób. Gereon zmaga się z nałogiem i stara się dostosować do życia w rodzinie, a Charlotte walczy o uznanie w zdominowanym przez mężczyzn wydziale.Ten trudny okres jest dla wielu osób szansą na zmianę dotychczasowego życia. Kina zostały podbite przez dźwiękowe filmy, co sprawia, że gwiazdy kina niemego zostają odsunięte na bok. Pewien podejrzany Ormianin chce zostać producentem filmowym, ale szybko przekonuje się, że branża filmowa jest tak samo zepsuta, jak i półświatek. Trwa walka o wpływy polityczne. Czarna Reichswehra zwiera szyki podczas kolejnej próby obalenia demokracji. Pogrzeb słynnego nazisty staje się dla jego sympatyków doskonałą okazją do zaatakowania komunistów. Wszystko zmienia się nocą, kiedy Berlin zatraca się w tańcach i zabawie jakby jutro nigdy nie miało nadejść...W rolach głównych w najnowszym sezonie występują Volker Bruch jako Gereon Rath oraz Liv Lisa Fries jako Charlotte Ritter. W rolach drugoplanowych ponownie pojawiają się m.in. Benno Furmann, Lars Eidinger, Mišel Maticević, Hanna Herzsprung, Leonie Benesch, Christian Friedel, Thomas Thieme, Udo Samel, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics, Jeanette Hain, Jördis Triebel i Godehard Giese. W najnowszym sezonie do obsady serialu dołączyli Ronald Zehrfeld, Meret Becker, Sabin Tambrea, Hanno Koffler, Martin Wuttke, Trystan Putter, Peter Jordan, Caro Cult, Saskia Rosendahl i Bernhard Schütz.Premiera drugiego sezonu serialu "Babylon Berlin" zaplanowana została w HBO oraz HBO GO na 24 stycznia 2020 roku. Tego dnia odbędzie się premiera dwóch pierwszych odcinków - odcinek pierwszy w serwisie HBO GO oraz na antenie HBO dostępny będzie o godzinie 21.00, odcinek drugi natomiast o godzinie 21.50. Premiery kolejnych odcinków (także po dwa) odbywać się będą co tydzień, w piątki. Sezon liczy 12 odcinków.Pierwszy sezon serialu "Babylon Berlin" (liczący 16 odcinków) dostępny jest w serwisie HBO GO.