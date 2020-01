Zimowy weekend sportowych emocji na żywo w Eurosporcie. Plan transmisji TV

Łukasz Szewczyk

W kolejny zimowy weekend Eurosport 1 i Eurosport Player pokażą na żywo kwalifikacje i konkursy skoków narciarskich w Titisee-Neustadt, zawody biathlonowego Pucharu Świata w Ruhpolding, rywalizację alpejczyków w Wengen i alpejek w Sestriere, a także biegi narciarskie z Novego Mesta i snowboardowy slopestyle z Laax.

Kamil Stoch / Fot. Eurosport Getty Images

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Dawid Kubacki od początku Turnieju Czterech Skoczni nie schodzi z podium zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przed tygodniem dwa razy zajął trzecie miejsce w Predazzo, a bardzo blisko podium byli też Kamil Stoch (dwukrotnie czwarty) i Piotr Żyła (siódmy w sobotę i czwarty w niedzielę). Można się więc spodziewać, że także w Titisee-Neustadt Polacy będą liczyć się w walce o zwycięstwo. Trener Michal Doleżał postanowił zmodyfikować skład reprezentacji. Na Hochfirstschanze zaprezentuje się sześciu Polaków: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula i Aleksander Zniszczoł, który zastąpił Jakuba Wolnego. W tym roku dodatkowym smaczkiem zawodów będzie rywalizacja o 25 tys. euro premii dla zwycięzcy Titisee-Neustadt Five, czyli miniturnieju, w którym sumowane będą wyniki z piątkowych kwalifikacji oraz każdej serii w dwóch konkursach indywidualnych.Nie tylko skoczkowie narciarscy dają polskim kibicom powody do radości. Z dobrej strony w Pucharze Świata pokazują się także biathlonistki. Kamila Żuk i Monika Hojnisz-Staręga zajęły odpowiednio 10. i 17. miejsce w rozegranym w środę sprincie w Ruhpolding, dzięki czemu zapewniły sobie start w niedzielnym biegu pościgowym. W sobotę zobaczymy z kolei zawody sztafetowe.Emocje czekają również miłośników narciarstwa alpejskiego. Tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze będą oni mogli obejrzeć starty alpejczyków w Wengen. Na Lauberhorn, jednej z najbardziej wymagających i najpiękniejszych tras świata rozegrane zostaną trzy konkurencje - superkombinacja, zjazd i slalom mężczyzn. W tym czasie kobiety będą ścigać się w Sestriere.Piątek (17 stycznia):• godz. 10:20: narciarstwo alpejskie, Wengen, zjazd do kombinacji mężczyzn• godz. 12:00: snowboard, Laax, slopestyle• godz. 13:30: narciarstwo alpejskie, Wengen, slalom do kombinacji mężczyzn• godz. 15:00: biathlon, Ruhpolding, sztafeta kobiet• godz. 17:25: skoki narciarskie, Titisee-Neustadt, kwalifikacjeSobota (18 stycznia):• godz. 09:35: biegi narciarskie, Nove Mesto, bieg na 10 km techniką klasyczną kobiet• godz. 10:50: narciarstwo alpejskie, Sestriere, slalom kobiet, 1. przejazd• godz. 12:00: narciarstwo alpejskie, Wengen, zjazd mężczyzn• godz. 14:00: narciarstwo alpejskie, Sestriere, slalom kobiet, 2. przejazd• godz. 15:05: skoki narciarskie, Titisee-Neustadt, konkurs indywidualnyNiedziela (19 stycznia):• godz. 10:05: narciarstwo alpejskie, Wengen, slalom mężczyzn, 1. przejazd• godz. 11:50: biathlon, Ruhpolding, bieg pościgowy kobiet• godz. 13:00: narciarstwo alpejskie, Wengen, slalom mężczyzn, 2. przejazd• godz. 14:15: biathlon, Ruhpolding, bieg pościgowy mężczyzn• godz. 15:10: skoki narciarskie, Titisee-Neustadt, konkurs indywidualny