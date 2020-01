Rekord RMF Classic. 708 tys. słuchaczy dziennie

Łukasz Szewczyk

W czwartym kwartale 2019 roku RMF Classic osiągnęło rekordowy wynik po raz pierwszy w historii przekraczając poziom 700 tysięcy słuchaczy dziennie - informuje nadawca powołując się na dane Radio Track

W ostatnim kwartale 2029 roku zasięg dzienny RMF Classic wyniósł 708 tys. słuchaczy. Zasięg tygodniowy plasował się na poziomie 4,245 mln słuchaczy. Udziały w czasie słuchania wyniosły 1,6 proc., a średni czas słuchania 130 minut.Nie tylko ostatni kwartał, ale również cały 2019 rok był udany dla RMF Classic. Średnio każdego dnia ub.r. stacja gromadziła 639 tys. słuchaczy, czyli o 19 tys. więcej niż w 2018 roku. Zasięg tygodniowy za cały 2019 roku wyniósł 4,227 mln słuchaczy, udział w czasie słuchania 1,3 proc., a średni czas słuchania 123 minuty.Słuchacze RMF Classic to osoby dojrzałe (65% jest w wieku 30-59 lat), wykształcone (62% ma wykształcenie wyższe), mieszkańcy wielkich miast (53% jest z miast pow. 200 tys. mieszkańców), o wysokich dochodach (77% deklaruje miesięczny dochód gospodarstwa pow. 3 tys. zł), zajmujący wysokie stanowiska (52% to tzw. top management)- mówi Paweł Pawlik, Dyrektor Programowy stacji. Grając -- dodaje.Na antenie można więc usłyszeć wszystkim znane przeboje, jak "Do They Know It's Christmas" w wykonaniu Band Aid czy "Driving Home For Christmas" Chrisa Rea, ale też świąteczne piosenki Nat King Cole'a, Kayah czy Michaela Bublé. "Słuchacze przyzwyczaili się do naszego grudniowego formatu i doceniają sposób, w jaki RMF Classic wprowadza świąteczną atmosferę" - dodaje Paweł Pawlik.Dane: Radio Track, Kantar Polska, zasięg dzienny, 01-12.2019