Gazeta Wyborcza z korespondentami w Azji i USA

Łukasz Szewczyk

Od połowy stycznia 2020 r. specjalne relacje z Azji dla "Gazety Wyborczej" i Wyborcza.pl przesyła Robert Stefanicki, a w lutym do Stanów Zjednoczonych wyjedzie Maciej Czarnecki, który będzie relacjonował czytelnikom kampanię przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w tym kraju.

Robert Stefanicki, doświadczony dziennikarz działu zagranicznego Gazety Wyborczej od stycznia br. pisze dla dziennika teksty z Tajwanu. Jego relacje, poświęcone m.in. azjatyckiej polityce i społeczeństwom, pozwolą czytelnikom lepiej poznać ten coraz bardziej interesujący ich rejon świata. Pierwsze materiały Roberta Stefanickiego ukazały się już na Wyborcza.pl i w tradycyjnym wydaniu - to m.in. podsumowanie wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Tajwanie.Natomiast od lutego materiały ze Stanów Zjednoczonych przesyłać będzie Maciej Czarnecki. Aż do listopada "Gazeta Wyborcza" i Wyborcza.pl będą publikować jego relacje poświęcone m.in. kampanii związanej ze zbliżającymi się amerykańskimi wyborami prezydenckimi. Maciej Czarnecki jest też współautorem podcastu "8:10" "Gazety Wyborczej".- mówi Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" i szef działu zagranicznego dziennika.Od stycznia 2019 r. rolę specjalnego korespondenta Gazety Wyborczej w Wielkiej Brytanii pełni Stanisław Skarżyński. Jest on autorem materiałów ukazujących się m.in. w cyklu "Brexit z bliska"."Gazeta Wyborcza" współpracuje też z zagranicznymi redakcjami przy tworzeniu tekstów na strony poświęcone wydarzeniom ze świata. Na jej łamach - w wydaniu ogólnopolskim i dodatku "Nasza Europa" można przeczytać m.in. najciekawsze analizy, reportaże i rozmowy o tematyce europejskiej z tytułów zrzeszonych w LENA (Leading European Newspaper Alliance), czyli "El Pais", "Die Welt", "La Repubblica", "Le Figaro", "Le Soir", "Tages-Anzeiger" i "Tribune de Genéve". Pod koniec 2019 r. ukazał się "Turning Points" - noworoczny magazyn "Wyborczej" i "New York Timesa".Wyborcza.pl/swiat