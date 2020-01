Pisarz i detektyw na tropie. Serial "Castle" od lutego w TV Puls

Łukasz Szewczyk

W lutym 2020 roku TV Puls rozpocznie emisję serialu kryminalnego "Castle". Autor bestsellerowych powieści oraz nieugięta detektyw zabiorą widzów w świat zagadek i spraw pozornie nie do rozwiązania.

Richard Castle (Nathan Fillion) to słynny autor bestsellerowych kryminałów. Niestety, od dłuższego czasu cierpi na niemoc artystyczną, brak mu ciekawych tematów, a sytuacji nie ułatwiają była żona, nastoletnia córka i matka - słynna aktorka.Wszystko się zmienia, kiedy Castle poznaje detektyw Kate Beckett (Stana Katic). Widzi w niej inspirację dla nowego cyklu kryminałów. Dzięki znajomościom w ratuszu, Castle dołącza do ekipy nowojorskich detektywów, a Beckett staje się alter ego dla nowej bohaterki z kart jego powieści.Wkrótce Castle i Beckett - jako duet detektywów - zaczynają odnosić wspaniałe wyniki: wyobraźnia pisarska Richarda Castle oraz doświadczenie zawodowe Kate Beckett sprawiają, że każda, nawet najdziwniejsza sprawa kryminalna znajduje rozwiązanie. I choć różnią się od siebie pod wieloma względami, to z czasem połączy ich przyjaźń, a może nawet coś więcej?...Emisja serialu "Castle" codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:00 (od 3 lutego 2020 roku) na antenie TV Puls.Serial zdobył w Stanach Zjednoczonych grono wiernych fanów, a powieści, które pisze serialowy Richard Castle, zostały wydane i fani mogli je kupić w księgarniach. O popularności serialu świadczy również deszcz nagród branżowych, w tym pięć statuetek People's Choice Award - aż cztery razy z rzędu widzowie przyznali je w kategorii "ulubiony serial kryminalny" i raz dla Nathana Filliona za rolę Richarda Castle.