Opole 2020 w TVP: "Hulali w Opolu", "A po nocy przychodzi dzień", premiery i debiuty

Łukasz Szewczyk

57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 5 do 8 czerwca 2020 roku i będzie transmitowany przez Telewizję Polską.

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski i Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski podpisali porozumienie roczne dotyczące szczegółów organizacji 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.- powiedział Jacek Kurski, Prezes TVP. Dodał, że udało się zbudować formułę festiwalu otwartego, przekraczającego gatunki muzyczne i balansującego pomiędzy rodzajami muzyki o zróżnicowanej estetyce tak, by było to wydarzenie, które przyciąga widzów o różnej wrażliwości i potrzebach.Prezydent Miasta Opole Arkadiusz Wiśniewski podkreślił, że Festiwal, organizowany wspólnie z Telewizją Polską, jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym i muzycznym roku. -- dodał Arkadiusz Wiśniewski.Tegoroczna edycja festiwalu rozpocznie się w piątek, 5 czerwca 2020 r. koncertem. Podczas Gali uhonorowani będą najciekawsi artyści minionego roku, a także ci, którzy w 2020 obchodzą jubileusz pracy scenicznej. Pierwszy dzień zakończy koncert. Drugiego dniai piosenka literacka. W niedzielę, 7 czerwca w trzygodzinną niezapomnianą podróż do przeszłości zabierze widzów koncert. Publiczności zostaną przypominane utwory, które powstały specjalnie na festiwal lub były wykonane na deskach Amfiteatru tylko raz, a mimo to przeszły do historii polskiej piosenki. 57. KFPP zakończy, organizowana w poniedziałek 8 czerwca przez TVP Kultura.W najbliższym czasie Telewizja Polska rozpocznie nabór do koncertów: "Debiuty" i "Premiery". Wyboru dokona Rada Artystyczna Festiwalu, czyli przedstawiciele TVP, Opola, dziennikarze muzyczni i artyści.