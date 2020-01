Start rundy rewanżowej piłkarskich rozgrywek w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie początek rundy rewanżowej w Bundeslidze, LaLiga Santander i Serie A TIM. Widzowie zobaczą mecze z udziałem takich potęg jak Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Juventus FC czy FC Barcelona. Dla Barçy będzie to pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera Quique Setiéna.

Plan weekendowych transmisji:

Borussia Dortmund rozpocznie rundę rewanżową Bundesligi od wyjazdowego meczu z FC Augsburg. BVB w przerwie zimowej pozyskało z Red Bull Salzburg 19-letniego Erlinga Brauta Hålanda, który w pierwszej części sezonu zdobył 28 bramek, z czego aż osiem w Lidze Mistrzów UEFA. Czy utalentowany Norweg pomoże ekipie z Dortmundu odzyskać tytułu mistrza Niemiec? Pierwszą okazję na potwierdzenie swoich wielkich możliwości będzie miał na WWK-Arena, gdzie w poprzednim starciu Borussia niespodziewanie przegrała z Augsburgiem 1:2.Od wyjazdowego spotkania drugą połowę rozgrywek rozpocznie także broniący mistrzostwa Niemiec Bayern Monachium. Kibice zastanawiają się czy po przerwie zimowej fantastyczną formę utrzyma. Polak został w 2019 roku najskuteczniejszym piłkarzem Europy z dorobkiem 54 goli. Najbliższym rywalem jego zespołu będzie Hertha BSC, której nowym trenerem jest słynny Jürgen Klinsmann. Bayern nie wygrał z tą drużyną żadnego z trzech ostatnich meczów ligowych w Berlinie, więc zapowiada się trudna przeprawa.Pierwszy mecz rundy rewanżowej LaLiga Santander będzie ważny dla broniącej mistrzostwa Hiszpanii FC Barcelony. Duma Katalonii podejmie w nim Granadę CF, a debiut w roli jej trenera zaliczy Quique Setién. Kibice Barçy wierzą, że pod jego wodzą drużyna znów zacznie grać widowiskowo i będzie regularnie wygrywać. Dla Leo Messiego i spółki to okazja do rewanżu za jesienną sensacyjną porażkę z beniaminkiem z Granady 0:2.Sporych emocji powinna dostarczyć także wyjazdowa konfrontacja Atlético Madryt z SD Eibarem. Ekipa ze stolicy będzie zdecydowanym faworytem tego meczu, ale ma jeszcze w pamięci poprzednie spotkanie z tym rywalem, kiedy przegrywała 0:2 i dopiero trafienia João Féliksa, Vitolo i Thomasa Parteya w końcówce zapewniły jej komplet punktów. Czy najbliższe starcie będzie równie zacięte?Juventus FC powrócił na pierwsze miejsce w tabeli ligi włoskiej i w 20. kolejce będzie bronić tej pozycji w meczu z Parmą Calcio 1913. Poprzednie spotkanie tych drużyn na Allianz Stadium zakończyło się remisem 3:3 i trzymało w napięciu do ostatnich sekund, bo wyrównujący gol dla gości padł w doliczonym czasie gry. W tym sezonie ekipa z Parmy niespodziewanie włączyła się do walki o awans do europejskich pucharów i może stawić Juve silny opór. Jej defensywa stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania Cristiano Ronaldo, który w ostatnich 10 występach zdobył aż 11 bramek!Na kolejne gole na włoskich boiskach liczy także Zlatan Ibrahimović, który przed tygodniem wpisał się na listę strzelców w meczu z Cagilari Calcio. Jego AC Milan wciąż ma szanse, by zakwalifikować się do Ligi Europy UEFA i bardzo potrzebuje punktów w starciu z Udinese Calcio. O zwycięstwo nie będzie jednak łatwo, bo zespół z Udine wygrał trzy spotkania ligowe z rzędu tracąc w nich zaledwie jedną bramkę.Jednym z hitów weekendu będzie mecz SSC Napoli - ACF Fiorentina. Dojdzie w nim do konfrontacji ofensywnego duetupo stronie Azzurrich ze strzegącym bramki Violi. Cała trójka odgrywa ważne role w swoich drużynach. Czy któryś z nich zostanie bohaterem tej rywalizacji?Przed walczącym o awans do Premier League Fulham FC poważny sprawdzian, bo jego rywalem będzie w weekend znajdujące się w świetnej formie Middlesbrough FC. Na Craven Cottage w drużynie gospodarzy kibice zobaczą lidera klasyfikacji strzelców Sky Bet Championship, Aleksandara Mitrovicia, który ma na koncie już 18 bramek. Przed Serbem i resztą ekipy The Cottagers spore wyzwanie, bo Middlesbrough jest niepokonane od pięciu meczów. Dodatkowo goście wygrali bez straty gola dwa ostatnie spotkania ligowe. Czy Fulham przełamie ich defensywę?Piątek (17 stycznia):• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiPolecamy w sobotę, 18 stycznia:• 12:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sprts 3)komentarz: Marcin Grzywacz• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Maciej Jermakow, Maciej Kruk, Paweł Kapusta• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Mateusz Majak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 17:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPolecamy w niedzielę, 19 stycznia:• 11:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz ze stadionu: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Maciej Jermakow, Tomasz Urban, Paweł Kapusta• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM: J(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowski• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (20 stycznia):• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica