O.S.T.R. ekspertem w hicie Premier League. Sportowy weekend w Canal+

Z murawy Anfield Road, specjalnie dla widzów Canal+ Sport, spotkanie Liverpoolu z Manchesterem United przeanalizuje O.S.T.R. W piątek na Facebooku transmisja meczu Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach. Gra również LaLiga i NBA

Plan transmisji:

Mecz Liverpoolu z Manchesterem United to absolutny hit 23. kolejki Premier League. Zespół gospodarzy jest na najlepszej drodze do sięgnięcia po tytuł Mistrza Anglii, a ambicją podopiecznych Ole Gunnara Solskjeara, jest zakończenie sezonu na miejscu gwarantującym występy w Lidze Mistrzów.Faworytem bez wątpienia są gospodarze, ale drużyna "Czerwonych Diabłów" jest nieprzewidywalna. Choć zdarza się im grać w sposób karykaturalny, jak np. w przegranym 2:0 meczu z Watford, to przeciwko najsilniejszym wychodzą na boisko z otwartą przyłbicą. W bieżącej kampanii zdołali pokonać m.in. Manchester City, Leicester, czy dwukrotnie Chelsea Londyn.Sposobem na pokonanie "The Reds" miał być wyśmienicie dysponowany Marcus Rashford. Młody Anglik w sezonie 19/20 trafiał do bramki rywali 14 razy. Ostatnio 11 stycznia, grając w spotkaniu z Norwich, dwukrotnie zmusił Tima Krula do wyjęcia piłki z siatki. Niestety kilka dni później, w Pucharze Anglii nabawił się kontuzji pleców, i jego występ na Anfield Road stoi pod znakiem zapytania.Niezależnie od zestawienia obu jedenastek, w mieście Beatlesów szykuje się wielkie święto futbolu. Specjalnie dla widzów platformy Canal+, spotkanie przeanalizuje O.S.T.R., będący ekspertem Premier League.Dla fanów Bundesligi platforma Canal+ przygotowała nie lada gratkę. W piątek 17 stycznia, mecz Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach będzie można zobaczyć na żywo zarówno na antenie, jak i na Facebooku Canal+ Sport.Dzień później Rafał Gikiewicz postara się zatrzymać lidera, ekipę RB Lipsk, w którego szeregach występuje będący w znakomitej formie Timo Werner. Ostatni raz Union Berlin pokonał piłkarzy sponsorowanych przez austriacki koncern we wrześniu 2014 r., obie drużyny grały wówczas w 2. Bundeslidze.W hicie LaLiga Real Madryt zmierzy się z Sevillą. Zajmujący 4. pozycje w tabeli goście tracą do "Los Blancos" pięć punktów i pewnie marzą o tym, żeby tę różnicę zmniejszyć. Łatwo nie będzie, historia występów drużyny z Andaluzji na Santadio Bernabeu nie jest kolorowa. Ostatni raz wygrali z Realem na jego terenie w 2008 r.W konferencji zachodniej hit NBA: Houston Rockets podejmie Los Angeles Lakers. Będzie to spotkanie wybitnych duetów. W ekipie z Teksasu na parkiecie zobaczymy Jamesa Hardena i Russela Westbrook'a, a w drużynie z "Miasta Aniołów" LeBrona Jamesa i Anthony'ego Davisa.W drugim spotkaniu rozgrywanym w ramach NBA Saturday, New Orleans Pelicans zagra Los Angeles Clippers. Faworytem są goście z Kalifornii z rewelacyjnym Kawhi Leonardem w składzie. Dla "Pelikanów" będzie to ostatni mecz bez wschodzącej gwiazdy NBA, Ziona Williamsona, który wyleczył kontuzje i zadebiutuje pięć dni później, w starciu z San Antonio Spurs.Piątek (17 stycznia):• 20:20 Bundesliga:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2 i nSPort+)komentarz: Adam Marchliński, Leszek OrłowskiSobota (18 stycznia):• 03:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Waldemar Kijanowski• 13:00 - 20:50 "Gorączka Piłkarskiej Soboty" (Canal+ Sport)prowadzący: Piotr Domagała; gość: Tomasz Wieszczycki• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Ćwiąkała• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Gutka• 15:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2 / Canal+ 4K)komentarz: Rafał Wolski, Tomasz Lipiński• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 18:25 LaLiga:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 21:00 Premier League:(Canal+ Sport, retransmisja)komentarz: Adrian Olek, Adam Zakrzewski• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Łopaciński, Waldemar KijanowskiNiedziela (19 stycznia):• 02:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Szymon Szewczyk• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 14:30 - 20:00 "Bitwa o Anglię" - Studio (Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Grzegorz Mielcarski• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Tomasz Ćwiąkała• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny; ekspert: Adam O.S.T.R. Ostrowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Wolski, Wojciech Jagoda• 21:00 NBA: San Antonio Spurs - Miami Heat (Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Radosław Hyży